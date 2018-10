■「ロマンシング サガ 2」のロックブーケが登場!?

“七英雄”ロックブーケを彷彿とさせる姿をした少女。しかし、ロックブーケの花飾りは本来頭の右側に付いているはず……。少女とロックブーケの関係とは?

■ヘキサギア「レイブレード・インパルス」がプレイヤーの味方に

「ゲシュタルト・オーディン」では、特定のキャラクターを「召喚」してスキルを使用することでヒットポイントを回復したり、敵を攻撃したりすることができます。その召喚キャラクターとしてヘキサギア「レイブレード・インパルス」が登場。CVは佐倉綾音さんが担当しています。

■ローカルヒーロー「鳳神ヤツルギ」と「ヤバイ仮面」参戦

ヤツルギ魂の千葉県ご当地ヒーロー「鳳神ヤツルギ」と、実在する企業、悪の秘密結社の代表取締役社長「ヤバイ仮面」が参戦することも決定。

■水瀬いのりさん、竹達彩奈さんのサイン色紙を抽選でプレゼント

「ゲシュタルト・オーディン」公式Twitterにて、フォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。当アカウントをフォローしてリツイートしてくれた方の中から抽選で、水瀬いのりさん(糸羽ユイ役)と竹達彩奈さん(北条シオン役)のサインをそれぞれ各1名様にプレゼントします。

フォロー&リツイートキャンペーンの詳細

https://official.gestaltodin.jp/tw/

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)2001,2007,2018 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ