石原夏織の1st AL「Sunny Spot」から「♮ Melody」視聴ver.を公開！

石原夏織の1st AL「Sunny Spot」から「♮ Melody」視聴ver.（読み：ナチュラル メロディー）が公開。アルバムを最後を飾る楽曲となっている。ぜひ聴いて欲しい

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▼♮ Melody

■1st AL『Sunny Spot』リリース情報

【タイトル】Sunny Spot

【発売日】2018年11月14日発売

【商品形態】

＜CD＋BD盤＞

PCCG-01720 ￥3,800＋税

＊初回製造分のみ、ミニ写真集【A】封入・三方背ケース付き・ 1st LIVE チケット優先販売申込券封入

＜CD＋DVD盤＞

PCCG-01721 ￥3,600＋税

＊初回製造分のみ、ミニ写真集【B】封入・三方背ケース付き・ 1st LIVE チケット優先販売申込券封入

＜通常盤＞

PCCG-01722 ￥2,800＋税

＊初回製造分のみ、1st LIVE チケット優先販売申込券封入



【CD収録内容】

01. Sunny You ＊アニメ【怪獣娘（黒）～ウルトラ怪獣擬人化計画～】EDテーマ

作詞：中村彼方 作曲：エンドウ. 編曲：大久保 薫

02. CREATION×CREATION

作詞：畑 亜貴 作曲：高尾奏之介 編曲：eba

03. タイトル未定

作詞：中山真斗 作曲・編曲：佐藤純一（fhána）

04. Orange Note

作詞：磯谷佳江 作曲：Re:nG 編曲：kz（livetune）

05. empathy

作詞：松井五郎 作曲：松田彬人 編曲：高瀬一矢 （I’ve Sound）

06. 雨模様リグレット

作詞：只野菜摘 作曲：Motokiyo 編曲：山口朗彦

07. Ray Rule

作詞：RUCCA 作曲：Coffee Creamers 編曲：岩橋星実(Elements Garden)

08. Untitled Puzzle

作詞：RUCCA 作曲：金崎真士 編曲：岩橋星実(Elements Garden)

09. Singularity Point

作詞：こだまさおり 作曲：俊龍 編曲：岩橋星実(Elements Garden)

10. Blooming Flower

作詞：中村彼方 作曲：俊龍 編曲：山口朗彦

11. ♮ Melody

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：早川博隆／宇田川 翔

【BD・DVD収録内容】

・Singularity Point（MUSIC VIDEO）

・Blooming Flower (MUSIC VIDEO)

・Ray Rule (MUSIC VIDEO)

・Singularity Point(Dance ver.)

・Blooming Flower (Lip ver.)

・Ray Rule (Dance ver.)

・Singularity Point（MAKING）

【初回製造分 共通特典】

12月29日（土）開催！石原夏織 1st LIVE「Sunny Spot Story」チケット優先販売申込券封入！

■1st LIVE『Sunny Spot Story』情報

【タイトル】1st LIVE「Sunny Spot Story」

【日程】 2018年12月29日（土）

【会場】 大宮ソニックシティ 大ホール

【チケット】各公演 6,200円（税込）＊全席指定

【開場 / 開演】

［DAY］ 開場 14:15 / 開演 15:00

［NIGHT］ 開場 17:45 / 開演 18:30

■INFORMATION

石原夏織オフィシャルサイト http://ishiharakaori.com

石原夏織スタッフ公式ツイッター https://twitter.com/kaoristaff

石原夏織オフィシャルブログ https://ameblo.jp/ishiharakaori-0806/