女優の石田ゆり子が親友・板谷由夏と「焼き肉女子会」をしたことを報告。2日後に誕生日を迎える石田が板谷からのサプライズを受けている様子が、反響を集めています。

■石田&板谷「焼く女」でダブル投稿

1日、石田と板谷はそれぞれのインスタグラムに写真を投稿した。石田は「焼く女 板谷由夏。赤い部屋で ひたすら焼く そんなわたしたち」のコメントとともに、焼き肉を楽しむ板谷の姿をアップ。

焼く女 板谷由夏。 赤い部屋で ひたすら焼く そんなわたしたち 。 いつもありがとう😆

同じく板谷のインスタにも石田の姿を投稿。「焼く女 ハニカム女 10月1日 石田ゆり子 ここにあり」と綴っている。

焼く女 ハニカム女 10月1日 石田ゆり子 ここにあり

■石田ゆり子、49歳の誕生日

10月3日に誕生日を迎える石田。「焼き肉女子会」では、板谷から嬉しいサプライズを受けたことを報告。

二人で焼肉食べていたら とつぜんの バースデーソング。 はて?だれかお誕生日?と思っていたら 自分だった... ゆかちゃんありがとう。 わたひは、わたくひは 1つ大人になりまひた いえ、まだ、あと二日!

「二人で焼肉食べていたらとつぜんのバースデーソング」と記し、自分の誕生祝いだとは気付いていなかった様子。「わたひは、わたくひは1つ大人になりまひた いえ、まだ、あと二日!」と石田らしいお茶目な文章と、顔を手で覆い照れながらも、嬉しそうな笑顔の写真で喜びを伝えている。

■5月「ガラガラ、バラバラ」

ふたりはお互いのインスタに頻繁に登場するほど、親しい関係のようだ。

石田は、160万人を超えるフォロワー数を誇る。注目されている分、批判されることも多くなるのだろう。最近ではSNSに疲れ気味なことも吐露していた。

5月、何気なく書いた言葉が批判を受けた。その際、石田にとってインスタグラムは、日記のようなものであることだと考えを示し、「自分の言葉で思ったことを正直に綴る場でありたい」「こういうことがあったよ、と友達に話すようなそんな気持ちで読んでいただけたらと切に思います」と正直な想いを伝えた。

翌6月、板谷との楽しそうなツーショットを投稿。「ガラガラ、バラバラとなにかが動いてます」と不安定な状態も板谷に吐き出したのだろう、「飲んで食べて笑った数時間。由夏ちゃんありがとね。元気もらいました。」と綴っている。

■8月、SNSに「疲れてきたのは事実です」

8月には、石田の愛犬の飼育方法に対して、一部から批判を受けた。これらの出来事で29日、「ここ最近、SNSというものの良さも悪さもひしひしと感じます」と心情を明かし、「やはり疲れてきたのは事実です」と疲弊している様子を綴っていた。

この投稿から2日後の31日、いろいろと考えたのだろう「ゆるゆるマイペースに続けようと思っています」と伝え、ファンを安心させた。

翌9月、石田の愛猫に会いに板谷が自宅に遊びにきたことを報告している。「おチビたち、元気すぎて抱っこすると暴れまくり。それにしてもゆかちゃん、うつくしいわ」と投稿。

もちろんインスタに投稿している時以外にも、頻繁に会っているのだろうが、石田がツラいであろうタイミングにひょっこり登場する板谷。

このふたりの関係はインスタでも反響があり「素敵な関係」「絆の強さを感じる、大人の友情、すてき」「板谷さんと一緒にいるときのゆりちゃん、自然な笑顔だ」など称賛の声で溢れている。