乃木坂46・齋藤飛鳥「諦めて〇〇」 疲れたときの解消法は…？

J-WAVEで放送中の番組『POP OF THE WORLD』(ナビゲーター:ハリー杉山)のワンコーナー「HARRY'S ENGLISH CLASS」。ハリー杉山が、乃木坂46・齋藤飛鳥に英語を教えるコーナーです。9月29日(土)のオンエアでは、寸劇からコーヒーを買うときに使える英語を学びました。

■疲れたときは…

齋藤からの挨拶「Are you doing good? It’s a fabulous day!」(元気? 素晴らしい日だね!)でスタート。冒頭では「季節の変わり目は疲れやすい」というトピックからトークを展開しました。

ハリーは疲れを取るために「骨盤職人」という器具を使用しており、その使用方法を熱弁。しかし、齋藤は使用方法にはあまり興味がないようで……。

ハリー:すげえ眠そうな顔してるな。

齋藤:バレました(笑)? 急に眠くなっちゃった。ちゃんと聞いてましたよ。何でしたっけ? 「骨盤芸人」? 「骨盤職人」だ。間違えた(笑)。

ハリー:そういうのを使っているの。で、飛鳥ちゃんはどう癒やしてるの?

齋藤:私は諦める。「これやったら復活する」みたいな期待はしないです。疲れたら疲れたまんま。受け入れて寝る。

ハリー:もしくはステーキを食べる。

齋藤:ステーキを食べたら元気にはなります。

ハリー:復活してください。

齋藤:じゃあ使います。「骨盤芸人」。

ハリー:「骨盤職人」だわ!

■コーヒーを買うときに使える英語

後半では、寸劇から英語を学びました。シチュエーションは「コーヒーショップで自分好みの注文をする」です。ハリーは寸劇にたびたび登場するキャラクター・ウゼブラを演じました。

齋藤:A coffee shop. 「Uzebura Coffee」……? No way. Well, let's check it. (こんなところにコーヒーショップ。「ウゼブラ・コーヒー」……? まさか、まさかね。入ってみよう)

ハリー:Welcome! (いらっしゃいませ!)

齋藤:Is this Uzebura's coffee shop?(ウゼブラさんのコーヒーショップなんですか?)

ハリー:Yes! Your order please. (はい! ご注文をどうぞ)

齋藤:Hot coffee, soy milk, no sugar please. (ホットコーヒー、豆乳入り、砂糖なしでお願いします)

ハリー:Oh no. No soy milk. (豆乳はないんです)

齋藤:With milk is fine then.(じゃあミルク入りでお願いします)

ハリー:Oh no. No milk. (ミルクはないんです)

齋藤:Then black. (じゃあブラックコーヒーでいいです)

ハリー:No coffee. I’m waiting from the Savanna. (コーヒーはないんです。今、サバンナから輸入中です)

齋藤:I’m out of here. (帰ります)

カフェで細かい注文を出すのは、海外では日常茶飯事なので、テンポよく自分の希望を言えるようになるのが理想だとハリー。

また、齋藤は苦味が強いコーヒーが好きなので、「I like my coffee strong. (強いコーヒーが好き)」や「Bitter is good. (苦いのがいいです)」といった表現がありますが、「エスプレッソが出てくる可能性が高い」と付け加えました。

今回の寸劇について、齋藤は「今年海外に行く回数が多いので、コーヒーを買いに行くこともあるのでありがたいです」と話しました。海外での体験談を期待しましょう。

ハリーや齋藤が使った英語を、この機会にみなさんもぜひ覚えてみてください。

【この記事の放送回をradikoで聴く】

PC・スマホアプリ「radiko.jpプレミアム」(有料)なら、日本全国どこにいてもJ-WAVEが楽しめます。番組放送後1週間は「radiko.jpタイムフリー」機能で聴き直せます。

【番組情報】

番組名:『POP OF THE WORLD』

放送日時:毎週土曜 6時−8時

オフィシャルサイト:https://www.j-wave.co.jp/original/popworld

【関連タグ】

POP OF THE WORLD カルチャー ハリー杉山 乃木坂46 齋藤飛鳥