ラジオ番組『熊谷健太郎・住谷哲栄の恋愛ってナンなんだ!?』第2回ゲストに木村良平さんが登場！　10月19日ニコニコチャンネル『声グラオトメチャンネル』にて配信！

『熊谷健太郎・住谷哲栄の恋愛ってナンなんだ!?』は恋愛にまつわるテーマを中心に、フレッシュなパーソナリティのお二人が視聴者の皆さんと共に恋愛を研究しながら楽しむラジオ番組！ 第2回では、『キスでキミを溶かすまで』に木庭祐希役で出演している木村良平さんがゲストとして登場します！
現在番組では、熊谷健太郎さん、住谷哲栄さん、ゲストの木村良平さんへの質問などをメールで募集中です。どしどしご応募ください！
番組概要
【タイトル】熊谷健太郎・住谷哲栄の恋愛ってナンなんだ!?
【MC】熊谷健太郎、 住谷哲栄
【ゲスト】木村良平
【配信日程】2018年10月19日(金) 22時より開始 ※ 22:30より会員限定を配信
●放送URL：http://live.nicovideo.jp/gate/lv316014872 ※タイムシフト可
【メールアドレス】koinan@seigura.com
【Twitter】https://twitter.com/koioto_seigura ハッシュタグ：#恋ナン
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