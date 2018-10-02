【生活情報】新見、高梁市

「給 水 所」 【新見市】井倉で試験通水を続けており、飲用や調理は不可。午前１１時からＪＲ井倉駅前や井倉市民センターなど４カ所を給水車が巡回する。草間台では給水所を土橋交流センター（土橋）▽足見ふれあいセンター（足見）▽草間市民センター（草間）▽草間自然休養村カルスト山荘（同）▽大原観光果樹園（同）▽宮原公会堂（同）—に設置。いずれも午前７時～午後８時。

【高梁市】簡易水道に濁りが発生している津川町八川地区の一部と巨瀬町地区が対象。巨瀬地域市民センター（巨瀬町）に午前８時～午後８時、給水車を配置する。市上下水道課（０８６６—２１—０２４２）。「入浴施設」 【新見市】市社協中央デイサービスセンター（金谷、午後１時～８時）▽げんき広場にいみ（上市、午前９時～午後１０時）▽新見千屋温泉いぶきの里（千屋花見、午前１０時～午後９時）▽市防災公園シャワー室（石蟹、午前９時～午後８時）▽新見公立大シャワー室（西方、午前９時～午後７時半）—を無料開放。タオルなど持参。「災害ごみ」 【高梁市】ききょう緑地（落合町近似）で、土、日曜を除く午前９時～正午と午後１時～４時半。ドラム缶や廃油などの産業廃棄物は受け付けないが、廃タイヤは持ち込める。市環境課（０８６６—２１—０２５９）、市クリーンセンター（０８６６—２２—２２４０）。「物 資」 【高梁市】スコップや手袋など後片付け用具を中心に、受け渡しは市役所で平日午前９時～午後５時。支援物資の受け付けは終了している。市復興対策課（０８６６—２１—０２４６）。「ボランティア」 【高梁市】市社会福祉協議会が高梁総合福祉センター（向町）の災害支援センターで被災者の相談に対応。片付けなどの依頼があれば登録ボランティア（市内在住者で募集中）を平日に派遣する。同協議会（０８６６—２２—７２４３、平日午前８時半～午後５時１５分）。