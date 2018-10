『鬼武者』日本語ボイスの新規収録が決定！キャラクター紹介に併せて担当キャストも一挙公開

カプコンは、ニンテンドースイッチ/PS4/Xbox One/Steamで12月20日(Steam版は2019年1月16日)発売予定の戦国サバイバルアクションゲーム『鬼武者(リマスター版)』に関して、日本語ボイスが新規収録されることを明かしました。

主人公・明智左馬介秀満は、オリジナル版に続き金城武氏が担当。織田信長、かえで、雪姫などの登場人物には、立木文彦氏や小松未可子さんなどの実力派声優陣を新たに起用し、壮大な物語を彩ります。

今回は、主要キャラクターたちの紹介に併せて担当ボイスキャストも一挙公開されています。ぜひご注目ください。

◆明智左馬介秀満 武芸百般に通じる達人。天下無双を目指し、好敵手を求めて諸国を渡り歩いている。普段の無口さゆえ、冷徹な男と見なされがちだが、熱血で正義感は人一倍強い。 ■担当キャスト:金城武 Photographer : Yoshihisa Marutani ◆織田信長 天下統一を目指す稀代の名将。桶狭間の戦いで今川義元に逆転勝利し、勢いに乗る。「尾張のうつけ」と呼ばれ、大胆不敵で常識外れながらも信念のある人物だったが、桶狭間以降は、冷酷で残忍な振る舞いが目立つようになる。 ■担当キャスト:立木文彦 ◆かえで 左馬介と共に旅を続けているくノ一。元は左馬介の命を狙う伊賀の忍だったが、いつしかその自由奔放な生き方や器の大きさにひかれ、左馬介と行動を共にするようになった。 ■担当キャスト:小松未可子 ◆雪姫 稲葉山城の城主、斎藤義龍の妹。左馬介とは従兄弟にあたる。城内の異変にいち早く気づき、左馬介に手紙を送った。何者かの手により、稲葉山城の居館からさらわれてしまう。 ■担当キャスト:名塚佳織 ◆夢丸 謎の少年。左馬介が雪姫を探して城内を探索している際に偶然出会う。 ■担当キャスト:金元寿子 ◆木下藤吉郎 織田信長直属の部下。信長からの信望も厚く、絶対の忠誠を誓っているように見えるが、心の奥底では己の出世のみを願っている。 ■担当キャスト:高木渉 ◆ギルデンスタン 「幻魔王」に仕え、太古の昔から生きながらえる高等幻魔。知識欲が非常に強く、その卓越した頭脳でおぞましい研究を続けている。新たな幻魔を生み出すためには手段を選ばず、あらゆるものを研究材料として利用する。 ■担当キャスト:大塚芳忠 ◆ヘキュバ 巨大な蜂の姿をした高等幻魔で、地獄門を召喚することができる数少ない幻魔のひとり。昆虫型の幻魔の卵を多数産卵し、ふ化させたそれらを城内へと送り出している。 ■担当キャスト:佐古真弓 ◆その他キャスト情報 ■ナレーション:麦人

『鬼武者 リマスター版』は、2018年12月20日発売予定。価格は、パッケージ版が3,490円+税、DL版が3,231円+税(Xbox One版はDL専売で3,280円+税)です。なお、 Steam版のみ発売予定日が2019年1月16日となります。

Character Samanosuke Akechi by ©Amuse/Fu Long Production, ©CAPCOM CO., LTD. 2001, 2018 ALL RIGHTS RESERVED. Guest Creator:Takeshi Kaneshiro

茶っプリン