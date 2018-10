「銀魂」銀さん達が格闘ゲーム"KOF"に参戦決定ィィィィィィ！ まさかの異色コラボ開催

『KOF ALLSTAR』×『銀魂』コラボ(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス (C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2018 All Rights Reserved.

TVアニメ『銀魂』が、スマートフォン向けアクションRPG『THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR(以下、KOF ALLSTAR)』とコラボ決定。“銀さん”こと坂田銀時ら6キャラクターが、10月11日より新ファイターとして参戦する。

『KOF ALLSTAR』は、対戦格闘ゲームシリーズ『THE KING OF FIGHTERS』を簡単操作で手軽に楽しめるモバイルアクションRPG。『KOF '94』から『KOF XIV』までの歴代ファイターたちが、原作の表現そのままに最高レベルのグラフィッククオリティで参戦している。

ゲーム内のサウンドはもちろん必殺技、超必殺技、コンボも忠実に再現されており、『KOF ALLSTAR』オリジナルファイターによる対戦やストーリーも楽しめるのも注目ポイントだ。

10月11日よりスタートする『銀魂』コラボでは、坂田銀時をはじめ神楽、近藤勲、土方十四郎、沖田総悟、高杉晋助の6キャラクターが新ファイターとして参戦。

期間中は「神楽(★5)」をもらえるログインボーナスや、ポイントを集めて豪華報酬を獲得できるイベントクエストなど、多くのコラボイベントも限定開催される予定となっている。

『KOF ALLSTAR』×『銀魂』コラボは、10月11日メンテナンス後~10月25日メンテナンス前に開催。特設サイトでは、プロモーションムービーや『銀魂』ファイターたちの紹介動画も公開されているので、実装に向けて要チェックとなりそうだ。

仲瀬 コウタロウ