10月13日開催、ekoms企画イベント「ekoms presents IN CLOSET 2018」全タイムテーブルを公開！DJとしてTomgggも追加に！

Maison book girlの所属するekomsが、10月13日に新木場STUDIO COASTにて開催する主催企画イベント「ekoms presents IN CLOSET 2018」の全タイムテーブルが公開された。

当日は15時にアバンティーズのアクトでスタート、トリを飾るMaison book girlまで5時間を超える盛りだくさんの内容に。また、今回のタイムテーブルの公開を以て、DJとしてTomgggが追加されることもわかり、総勢8アーティストの出演となった。

いよいよ開催まで日が迫ってきた、本イベント。一瞬たりとも見逃せないライブになることは間違い無さそうだ。

■イベント情報

「ekoms presents IN CLOSET 2018」

開催日時：2018年10月13日（土）

14:00op / 15:00st

会場：STUDIO COAST

東京都江東区新木場2-2-10 TEL. 03-5534-2525

チケット：前売り￥4,500＋1D 、当日￥5,000＋1D

各プレイガイドにて発売中

●企画：株式会社ekoms

●制作：株式会社ポニーキャニオン ライブクリエイティブ本部

●主催：HIP

●出演

Maison book girl

大森靖子(弾き語り)

Wienners

魔法少女になり隊

アバンティーズ

sora tob sakana

ZOC

Tomggg

■Maison book girl情報

▼2nd Album「yume」特設ページ

URL: http://www.maisonbookgirl.com/yume

■CDリリース情報

Maison book girl

11月21(水)発売

2ndアルバム「yume」全21曲収録予定

○Amazon完全生産限定盤

BRCA－00102 4,500(税込4,860)

・仕様：2CD(CD+AL inst)/LPサイズケース

※Amazonイベント応募用シリアルコード封入

※完全数量限定生産

【Amazon限定盤：Amazon URL】

・特典あり https://www.amazon.co.jp/dp/B07HCQXV1H

○完全生産限定盤

PCCA.04731 ￥6,000円+税

・仕様：CD+Blu-ray(※6/23ワンマン映像フル) / 限定仕様ケース

○通常盤

PCCA.04732 ￥3,000円+税

・仕様：CD

★メーカー予約購入先着特典：mbg item/02

アルバム『yume』完全生産限定盤、通常盤／Amazon完全生産限定盤をご予約・ご購入いただいた方に先着で特典[mbg item/02]を差し上げます。

【ご注意】

※特典は数量限定となるため、発売前であってもご予約状況によっては、先に特典プレゼントが終了する場合もございます。

※特典を確実に入手いただけるよう、お早めにお近くのCDショップ、WEBショップで特典についてご確認をいただいた上でのご予約をお勧め致します。

※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳細は店舗までお問い合わせください。また、ネット販売につきましても同様に、一部取り扱いの無い場合もございますので、各WEBショップの告知をご確認ください。

▼「おかえりさよなら」MV

■ワンマン情報

Maison book girlワンマンライブ

「Solitude Hotel 6F hiru」

「Solitude Hotel 6F yoru」

日時：11月25日(日)

・Solitude Hotel 6F hiru 12:00 OPEN / 13:00 START 立見

・Solitude Hotel 6F yoru 18:00 OPEN / 19:00 START 座席指定

会場：日本橋三井ホール

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-2-1 ＣＯＲＥＤＯ室町1 5F

http://www.nihonbashi-hall.jp/pdf/map/access.pdf

チケット：前売り4,500円/ 当日5,000円

○一般発売

10月21日(日)10:00〜 各種プレイガイドにて発売

企画：株式会社ekoms

制作：株式会社ポニーキャニオン ライブエンタテインメントライブクリエイティブ本部

主催：株式会社ポニーキャニオン

▼Maison book girl プロフィール

矢川葵、井上唯、和田輪、コショージメグミ、による4人組グループ。 通称ブクガ。

音楽家サクライケンタが楽曲から世界観構築まで全面プロデュースを行い、独自の音楽性やブランディングが施された世界観が話題を呼び、2016年11月メジャーデビュー。2017年4月5日には待望のメジャー1stアルバム「image」を発売。2018 年5月17日〜5月19日にイギリス・ブライトンで行われる国際音楽フェス『THE GREAT ESCAPE FESTIVAL2018』に日本代表として出演。

来る11月21日には待望となるメジャー2ndアルバム「yume」を発売、アルバムを引っさげて11月25日には日本橋三井ホールにて「Solitude HOTEL 6F」の開催が決定。

▼Maison book girl オフィシャルHP

http://www.maisonbookgirl.com/

▼Maison book girl Twitter

Twitter https://twitter.com/maisonbookgirl/

▼Maison book girl Instagram

https://www.instagram.com/maisonbookgirl/