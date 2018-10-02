话题：日本地方机场推出各项优惠措施吸引客源

【共同社10月2日电】日本的地方机场纷纷推出活动吸引客源。中部机场（爱知县常滑市）向来自北海道的游客赠送景点免费门票；福岛机场（福岛县玉川村）根据使用该机场的次数向企业及团体提供优惠。这些措施意在通过发掘游客需求，搞活周边经济及旅游业。

在中部至新千岁航线上，与中部前往北海道相比，从北海道造访中部的客流量较小。机场认为“中部也有许多有魅力的地方，（目前的情况）是宣传不充分导致的”（中部机场相关人士语）。在北海道居民抵达中部机场时，向他们派发名古屋城、名古屋电视塔等景点的免费门票。

福岛机场在开展优惠活动，将企业及团体中每名职员乘坐一趟单程记作“1班”，在第5班、第10班等节点派发机场休息室使用券、福岛特产礼盒等。已有超过100家企业注册参加活动，负责人表示：“与旅游相比，商业需求更加稳定。将切实拉拢客源。”

松山机场（松山市）以没有出国旅行经验的18至29岁爱媛县居民为对象，若在取得护照后3个月内利用松山至首尔或松山至上海航线，就可获得能在旅行社使用的5000日元（约合人民币302元）优惠券。能登机场（石川县轮岛市）推出若往返均使用该机场，则3岁以上学龄前儿童每人每次乘机可获得一万日元返现的活动。由于乘坐飞机从3岁起需购买机票，该活动意在支援犹豫是否坐飞机的家长。

东京工业大学航空政策专业教授花冈伸也称，“机场不应各自为战，各家机场也需合作设法吸引客源”。（完）