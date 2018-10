山崎エリイさんの2ndシングル「Starlight」リリース記念スペシャルイベントレポートが到着！

声優、そしてアーティストとして活躍する山崎エリイさん。8月22日にリリースした2ndシングル「Starlight」のリリースを記念したスペシャルイベントが、9月30日に東京・池袋の東京総合美容専門学校イベントホールにて開催されました。

7月末の発売前予約キャンペーンからスタートした「Starlight」関連のイベントも、今回で最後となるこの日。そんなイベントのレポートが到着したので、早速お届けします!

2ndシングル「Starlight」リリース記念スペシャルイベントのレポートが到着!

思い出深いという純白の衣装で登場した山崎さんは、5月に行われたレコーディング当時を振り返り「シングルを出すのも嬉しかったけど、その楽曲がタイアップ(TVアニメ『七星のスバル』EDテーマ)と聴いたときはもっと嬉しかった」と、素直な喜びを口にしました。

さらに、夏の思い出として「星の宮殿」の復活公開生放送やラジオ「山崎エリイのザキャッチ」などを振り返りつつ、出演が決定したときは衝撃的だったというアニサマ、初めて「Starlight」を披露したTBSアニメフェスタ、「Steady」を初披露した東京・お台場ヴィーナスフォートでのフリーイベントなどについてトークをはずませたほか、イベントを振り返る動画が公開され、エスプレッソ初体験やリリイベなどの様子が上映されました。

続くアンケート&抽選会のコーナーでは、来場者から寄せられたアンケートを披露。

アンケートが読まれた人にはサイン入りのチェキがプレゼントされ、その当選者と軽いトークを交わすなど、山崎さんらしいアットホームな雰囲気で会場中が笑顔に包まれます。

そしてラストのミニライブコーナーでは、これまでのリリイベでも披露してきた表題曲「Starlight」とカップリングの「Steady」に加え、11月にリリースされる2ndアルバムより「a little little thing」をキュートな振り付けを交えて初披露。

大盛り上がりの中、スペシャルイベントの幕を閉じ、最後はお見送りハイタッチで、ファンとのつかの間のコミュニケーションを楽しみました。

CDリリース情報

11月21日(水)発売

山崎エリイ 2ndアルバム「夜明けのシンデレラ」

【初回限定盤CD+DVD】 COZX-1491~2 ¥3,800+税

【通常盤】 COCX-40578 ¥3,000+税

<CD収録内容>

1. a little little thing

2. Vivid my world

3. 十代交響曲

4. Flowery Dance

5. 未完成のキャンバス

6. Starlight

7. My Twilight

8. Steady

9. シンデレラの朝

10. ラズベリー・パーク

<DVD収録内容>

「a little little thing」ミュージックビデオ+メイキング映像

ライブ情報

山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~

日時:2018年12月23日(日)

[昼の部] 開場13:00 開演14:00 [夜の部] 開場18:00 開演19:00

会場:東京 AiiA theater

料金:全席指定 ¥6,500(税込)

お問い合わせ先:ホットスタッフ・プロモーション TEL:03-5720-9999(平日12:00~18:00)

山崎エリイProfile

所属:ホリプロ

誕生日:1997年11 月20 日

趣味:愛犬と遊ぶこと、ハープ

特技:クラシックバレエ、ダンス

出身:千葉県

