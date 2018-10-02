「JR大阪環状線323系」「山陽電車6000系」「阪神電車1000系」登場！！！

スゴイ組み合わせですが知育玩具『パネルワールド』に登場した新車両でした！
阪神コンテンツリンクは、パズルのように専用パネルを自由に組み合わせて電車を走らせるおもちゃ、パネルワールドの新商品「JR大阪環状線323系」「山陽電車6000系」「阪神電車1000系」を2018年10月6日（土）から鉄道甲子園オンラインショップ、全国の玩具店、家電量販店等にて販売開始します。
商品概要
《商品名》
走る！パネルワールドJR大阪環状線323系／山陽電車6000系／阪神電車1000系
《発売日》
2018年10月6日（土） ※販売場所によって導入時期が異なります。
《価 格》
各2,480円＋税
《セット内容》
電車1両／パズルパネル8枚
《商品サイズ》
（車両）W72mm×H35mm×D29mm／パズルパネル：1枚140×140mm
《対象年齢》
3才以上
《電池》
単4電池×1本（別売）
《発売場所》
鉄道甲子園オンラインショップ、家電量販店、玩具販売店 ほか
※JR西日本商品化許諾済／山陽電気鉄道株式会社商品化許諾済／阪神電気鉄道株式会社商品化許諾済
・・・もしかすると、プラレールの前にこれで「鉄道に馴染む」と、鉄道好きへの王道が開けるかもしれませんね。