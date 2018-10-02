福井国体１０月３日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月３日の競技日程

【サッカー】 Ａ＝坂井市のテクノポート福井スタジアム Ｃ＝坂井市の三国運動公園陸上競技場 Ｅ＝坂井市の丸岡スポーツランドサッカー場

場所 時刻 種別 試合 Ａ １１時 成年男子 ３位決定戦

１３時３０分 成年男子 決勝＝福井―東京 Ｃ １１時 少年男子 準決勝

１３時 少年男子 準決勝 Ｅ １１時 女子 準決勝

１３時 女子 準決勝

【テニス】 成年男女＝福井市わかばテニスコート 少年男女＝県営テニス場

時刻 種別 試合 ９時 成年男子 決勝 ９時 ３～８位決定戦＝福井―三重（５、６位決定戦） ９時 成年女子 決勝 ９時 ３～８位決定戦＝福井―三重（５、６位決定戦） ９時 少年男子 決勝 ９時 ３～８位決定戦 ９時 少年女子 決勝 ９時 ３～８位決定戦＝福井―東京（７、８位決定戦）

【ボート】 県立久々子湖ボート場

時刻 種別 種目 １０時１０分 少年女子 シングルスカル決勝＝川村海（美方高） １０時１８分 成年女子 シングルスカル決勝 １０時２６分 少年男子 シングルスカル決勝＝鶴野良太朗（敦賀工高） １０時３４分 成年男子 シングルスカル決勝＝武田匡弘（関西電力） １０時４２分 少年女子 ダブルスカル決勝＝福井（仲澤春香・村松栄理） １０時５０分 成年女子 ダブルスカル決勝＝福井（白井里咲・冨田千愛） １０時５８分 少年男子 ダブルスカル決勝＝福井（天谷光希・川口祥太郎） １１時６分 成年男子 ダブルスカル決勝＝福井（武田和樹・澤田研太） １１時１４分 少年女子 かじ付きクオドルプル決勝＝福井（武田優香・磴梨菜・荻野紗和・久保那月・新田明美） １１時２２分 成年女子 かじ付きクオドルプル決勝＝福井（武長凪那・納田麻妃・河原孝多・常盤菜々子・村松奈織） １１時３０分 少年男子 かじ付きクオドルプル決勝＝福井（山下森也・森長佑・大野良太・田中導栄・清水唯吹） １１時３８分 成年男子 かじ付きフォア決勝＝福井（八木陽輝・志賀巧・長田福馬・荒木祐作・岩本拓馬）

【体操】 サンドーム福井

時刻 種別 試合 １０時 少年男子 決勝１班

少年女子 決勝１班 １１時３５分 少年女子 決勝２班 １２時５０分 少年男子 決勝２班 １３時３５分 少年女子 決勝３班＝福井 １５時１０分 少年男子 決勝３班＝福井 １５時３０分 少年女子 決勝４班

【バスケットボール】 Ａ＝永平寺町の永平寺緑の村ふれあいセンター Ｂ＝永平寺町松岡中体育館 Ｃ、Ｄ、Ｅ＝福井市の県営体育館 Ｆ、Ｇ＝福井市体育館

Ａ１０時 成年男子 準決勝第１試合

１１時５５分 成年男子 準決勝第２試合 Ｂ１０時 少年女子 準決勝第１試合

１１時５５分 少年女子 準決勝第２試合 Ｃ１０時 少年男子 ３回戦第１試合

１１時５５分 少年男子 ３回戦第２試合

１５時４５分 少年男子 準々決勝 Ｄ１０時 少年男子 ３回戦第１試合

１１時５５分 少年男子 ３回戦第２試合＝福井―宮崎

１５時４５分 少年男子 準々決勝 Ｅ１０時 少年男子 ３回戦第１試合

１１時５５分 少年男子 ３回戦第２試合

１５時４５分 少年男子 準々決勝 Ｆ１０時 少年男子 ３回戦第１試合

１１時５５分 少年男子 ３回戦第２試合

１５時４５分 少年男子 準々決勝 Ｇ１０時 成年女子 準決勝第１試合

１１時５５分 成年女子 準決勝第２試合

【レスリング】 おおい町総合運動公園体育館

時刻 種別

グレコローマンスタイル成年男子・少年男子 １０時 準決勝 １１時 決勝

【セーリング】 高浜町若狭和田マリーナ特設会場

場所 時刻 種別 種目 Ａ海面８時５５分 成年女子セーリングスピリッツ級第５レース＝福井（藤井あゆ美・大熊典子）

９時２分 少年女子４２０級第４レース＝福井（笹木彩那・本堂優香）

成年女子セーリングスピリッツ級第６レース

少年女子４２０級第５レース Ｂ海面９時 成年女子レーザーラジアル級第５レース＝冨部柚三子（福井県スポーツ協会）

９時７分 少年女子レーザーラジアル級第５レース＝岡原くるみ（三国高）

成年女子レーザーラジアル級第６レース

少年女子レーザーラジアル級第６レース

【卓球】 敦賀市総合運動公園体育館

時刻 種別 試合 ９時 成年男子 準決勝

成年女子 準決勝＝福井―岡山

少年男子 準決勝

少年女子 準決勝＝福井―愛知 １１時３０分 成年男女 決勝

少年男女 決勝

【馬術】 静岡県の御殿場市馬術・スポーツセンター

時刻 種別 種目 ９時００分 成年男子 自由演技馬場馬術競技＝吉村喜信（福井工大教） ９時００分 少年 二段階障害飛越競技＝中村信清（福井工大福井高） １０時５０分 成年女子 標準障害飛越競技＝政兼実佳（福井ホースパーク） １３時１０分 少年 リレー競技＝舛井颯（福井工大福井高）、中村信清（同） １５時０５分 成年男子 国体総合馬術競技（障害飛越）＝政兼隆（福井工大職）

【フェンシング】 越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ

時刻 種別 種目 ９時 成年男子 サーブル３回戦～決勝 ９時２０分 成年女子 エペ２回戦～決勝

【弓道】 近的＝敦賀市総合運動公園弓道場 遠的＝敦賀市総合運動公園陸上競技場特設遠的弓道場

時刻 種別 種目 ８時３０分 成年女子 近的決勝＝福井 １０時２０分 成年男子 近的決勝＝福井

【ライフル射撃】 Ａ＝県立ライフル射撃場 Ｂ＝足羽高第１体育館

場所時刻 種別 種目 Ａ ９時 成年男子 ５０メートルライフル３姿勢１２０発＝山本拓生（東洋大）

成年女子 １０メートルエアピストル４０発＝和田未波（リホーム）

１０時４０分 成年男子 １０メートルエアライフル立射６０発１射群

１２時４０分 同２射群＝篠原章宏（福井県スポーツ協会）

１２時４５分 成年男子 ５０メートルライフル３姿勢１２０発ファイナル

１４時４５分 成年女子 １０メートルエアピストル４０発ファイナル

１６時１５分 成年男子 １０メートルエアライフル立射６０発ファイナル Ｂ ９時 少年男子 ビームピストル６０発１射群＝山口航輝（武生東高）

１０時４０分 同２射群

１２時２０分 少年女子 ビームピストル４０発１射群

１３時４５分 同２射群＝山本朱音（足羽高）

１５時２０分 少年男子 ビームピストル６０発ファイナル

１６時４０分 少年女子 ビームピストル４０発ファイナル

【ラグビー】 小浜市総合運動場 陸上競技場・多目的グラウンド

時刻 種別 試合 １０時００分 少年男子 ５、７位決定戦 １０時００分 成年女子 予選＝福井―三重（１０時５４分開始）、福井―北海道（１２時０６分開始）、福井―福岡（１３時００分開始） １２時２０分 少年男子 準決勝

【カヌースプリント】 あわら市の北潟湖特設カヌーコース

◇２００メートル 時刻 種別 種目 ８時３０分 成年男子 カヤックシングル予選１組 ８時３３分 成年男子 カヤックシングル予選２組＝本間洋樹（金津高教） ８時３６分 成年男子 カヤックシングル予選３組 ８時３９分 成年男子 カナディアンシングル予選１組＝湯浅友晶（福井県スポーツ協会） ８時４２分 成年男子 カナディアンシングル予選２組 ８時４５分 成年男子 カナディアンシングル予選３組 ８時４８分 成年女子 カヤックシングル予選１組＝山下友理子（ウエマツ） ８時５１分 成年女子 カヤックシングル予選２組 ８時５４分 成年女子 カヤックシングル予選３組 ８時５７分 成年女子 カナディアンシングル予選１組＝桐明輝子（福井県スポーツ協会） ９時 成年女子 カナディアンシングル予選２組 ９時３分 少年男子 カヤックシングル予選１組＝半田裕太（金津高） ９時７分 少年男子 カヤックシングル予選２組 ９時１１分 少年男子 カヤックシングル予選３組 ９時１５分 少年男子 カヤックシングル予選４組 ９時１９分 少年男子 カヤックペア予選１組＝福井（竹嶋奏音・山田流雅） ９時２３分 少年男子 カヤックペア予選２組 ９時２７分 少年男子 カナディアンシングル予選１組 ９時３１分 少年男子 カナディアンシングル予選２組＝西畑和真（金津高） ９時３５分 少年男子 カナディアンシングル予選３組 ９時３９分 少年男子 カナディアンペア予選１組 ９時４３分 少年男子 カナディアンペア予選２組＝福井（栗原賢伍・加藤結斗） ９時４７分 少年女子 カヤックシングル予選１組＝田嶋恭（坂井高） ９時５１分 少年女子 カヤックシングル予選２組 ９時５５分 少年女子 カヤックシングル予選３組 ９時５９分 少年女子 カヤックペア予選１組＝福井（牧田真緒・越桐茉実子） １０時３分 少年女子 カヤックペア予選２組 １０時７分 少年女子 カヤックフォア予選１組 １０時１１分 少年女子 カヤックフォア予選２組＝福井（笹岡晏奈・波多野瞳・橋本侑紀・本田結愛） １０時１５分 成年男子 カヤックシングル準決勝１組 １０時１８分 成年男子 カヤックシングル準決勝２組 １０時２１分 成年男子 カナディアンシングル準決勝１組 １０時２４分 成年男子 カナディアンシングル準決勝２組 １０時２７分 成年女子 カヤックシングル準決勝１組 １０時３０分 成年女子 カヤックシングル準決勝２組 １０時３３分 成年女子 カナディアンシングル準決勝 １０時３６分 少年男子 カヤックシングル準決勝１組 １０時４０分 少年男子 カヤックシングル準決勝２組 １０時４４分 少年男子 カヤックシングル準決勝３組 １０時４８分 少年男子 カヤックペア準決勝 １０時５２分 少年男子 カナディアンシングル準決勝１組 １０時５６分 少年男子 カナディアンシングル準決勝２組 １１時 少年男子 カナディアンペア準決勝 １１時４分 少年女子 カヤックシングル準決勝１組 １１時８分 少年女子 カヤックシングル準決勝２組 １１時１２分 少年女子 カヤックペア準決勝 １１時１６分 少年女子 カヤックフォア準決勝 １１時２０分 成年男子 カヤックシングル決勝 １１時２６分 成年男子 カナディアンシングル決勝 １１時３２分 成年女子 カヤックシングル決勝 １１時３８分 成年女子 カナディアンシングル決勝 １１時４４分 少年男子 カヤックシングル決勝 １１時５０分 少年男子 カヤックペア決勝 １１時５６分 少年男子 カナディアンシングル決勝 １２時２分 少年男子 カナディアンペア決勝 １２時８分 少年女子 カヤックシングル決勝 １２時１４分 少年女子 カヤックペア決勝 １２時２０分 少年女子 カヤックフォア決勝

【ボウリング】 福井市のスポーツプラザＷＡＶＥ４０

７時半 成年男子 個人戦予選後半＝漆崎寛朗（大西グループ）、長澤椋（福井県スポーツ協会）、新畑雄飛（福井県スポーツ協会）、吉田健大（福井県スポーツ協会） １０時４５分 成年女子 個人戦予選後半＝澤辺寛映（小浜市役所）、今村佳代子（ＰＲＯＳＨＯＰ―ＫＩＴＡ）、亀島愛永（福井放送）、浦野実紅（福井県スポーツ協会） １３時３５分 少年男子 団体戦予選前半＝福井少年女子

団体戦予選前半＝福井 １６時２５分 成年男子 団体戦（２人チーム）予選前半＝福井

【高校野球硬式の部】 福井市の福井県営球場

時刻 試合 １０時 準々決勝＝大阪桐蔭―済美（愛媛） １２時３０分 準々決勝＝日大三（東京）―近江（滋賀）

【高校野球軟式の部】 福井フェニックススタジアム

時刻 試合 ８時３０分 準決勝 １１時 準決勝 １３時３０分 決勝