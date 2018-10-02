福井国体１０月２日の福井県勢結果

福井国体のラグビー成年男子で初優勝した福井のメンバー＝１０月２日、福井県小浜市総合運動場

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月２日の福井県勢の結果

◇サッカー 【会場】（テクノポート福井総合公園芝生広場ほか）

▽成年男子準決勝 福井（サウルコス福井）１―１ 三重（選抜）（１―０、０―１、ＰＫ５―３） ▽得点者【福】石塚【三】野垣内

◇テニス 【会場】（福井県営テニス場ほか）

▽成年男子準々決勝 愛媛 ２―１ 福井（単１―１、複１―０） 片山 ５―８ 菊池○ ○佐野 ８―２ 松村 ○片山 ８―２ 菊池 佐野 松村

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 福井 ２―０ 福岡（単２―０） ○菊池 ８―５ 伊藤 ○松村 ８―６ 染矢

▽成年女子準々決勝 兵庫 ２―０ 福井（単２―０） ○岸上 ８―５ 林 ○堺 ８―４ 細沼

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 福井 ２―０ 岡山（単２―０） ○林 ８―２ 中塚 ○細沼 ８―５ 寺見

▽少年女子準々決勝 千葉 ２―０ 福井（単２―０） ○宮本 ８―５ 押川 ○西郷 ８―２ 吉田

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 三重 ２―１ 福井（単１―１、複１―０） 吉岡 ８―９ 押川○ ○原田 ８―４ 吉田 ○吉岡 ８―６ 押川 原田 吉田

◇ボート 【会場】（福井県立久々子湖漕艇場）

▽成年男子かじ付きフォア準決勝 「Ｄ組」１位 福井（福井選抜＝八木、志賀、長田、荒木、岩本）３分１８秒６１＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ａ組」１位 福井（福井選抜＝武田和、沢田）３分１２秒０３＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ｂ組」１位 武田匡弘（関西電力美浜）３分３９秒３６＝決勝進出

▽成年女子かじ付き４人スカル準決勝 「Ｂ組」１位 福井（福井選抜＝武長、納田、河原、常盤、村松）３分３０秒０３＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ｂ組」１位 福井（福井選抜＝白井、冨田）３分５４秒２８＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ａ組」３位 楠菜々子（福井選抜）４分１５秒８１＝落選

▽少年男子かじ付き４人スカル準決勝 「Ａ組」１位 福井（福井選抜＝山下、森長、大野、田中、清水）３分８秒２２＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ｄ組」１位 福井（福井選抜＝天谷、川口）３分３０秒５４＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ｃ組」１位 鶴野良太朗（福井選抜）３分４８秒０４＝決勝進出

▽少年女子かじ付き４人スカル準決勝 「Ａ組」１位 福井（福井選抜＝武田、磴、荻野、久保、新田）３分３３秒２４＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ａ組」１位 福井（福井選抜＝仲沢、村松）３分３６秒０６＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ｂ組」１位 川村海（福井選抜）４分１秒６７＝決勝進出

◇体操 【会場】（福井県産業振興施設）

▽成年男子団体総合 １位 福井（石川、岡、川本、荒屋敷、杉野）３４２・９００点（床運動５７・２５０、あん馬５９・０００、つり輪５５・３５０、跳馬５７・７００、平行棒５７・３５０、鉄棒５６・２５０）

▽成年女子団体総合 １位 福井（ダンコ、中村、夏目、臼井、四方）２１６・３００点（跳馬５４・０００、段違い平行棒５３・７００、平均台５４・９００、床運動５３・７００）

◇バスケットボール 【会場】（福井県営体育館ほか）

▽少年男子２回戦 福井（北陸高）９１―７８ 広島（選抜）（２９―１５、１９―１５、２８―２１、１５―２７）

◇レスリング 【会場】（福井県おおい町総合運動公園体育館）

▽成年男子グレコローマンスタイル６０キロ級２回戦 山口純平（福井・日体大）フォール３分２９秒 鎌倉海斗（高知・高知南高教）

▽同準々決勝 清水早伸（埼玉・自衛隊）Ｔフォール１分４４秒 山口純平（福井・日体大）

▽同グレコローマンスタイル７２キロ級２回戦 沢田夢有人（静岡・日体大）３―１ 前田 明都（福井・専大）

▽同グレコローマンスタイル９７キロ級１回戦 野崎竜陽（福井・中京学院大）Ｔフォール４分１７秒 山中彬（広島・中大）

▽同準々決勝 天野雅之（福岡・中大職）２―２内容勝ち 野崎竜陽（福井・中京学院大）

▽少年男子グレコローマンスタイル６５キロ級１回戦 松居俊伍（福井・敦賀気比高）フォール１７秒 鈴木淳斗（宮城・仙台城南高）

▽同２回戦 松居俊伍（福井・敦賀気比高）Ｔフォール１分４秒 井上海星（岡山・おかやま山陽高）

▽同準々決勝 松居俊伍（福井・敦賀気比高）７―１ 山倉孝介（千葉・日体大柏高）

▽同グレコローマンスタイル７１キロ級２回戦 小西温也（福井・敦賀気比高）４―１ 高森新世（茨城・鹿島学園高）

▽同準々決勝 水口竣介（奈良・大和広陵高）６―１ 小西温也（福井・敦賀気比高）

▽同グレコローマンスタイル８０キロ級１回戦 今村大地（東京・自由ケ丘学園高）８―６ 寺地怜央（福井・敦賀気比高）

▽同グレコローマンスタイル１２５キロ級１回戦 笹岡龍馬（福井・福井農林高）フォール１分１１秒 勢古光大（徳島・穴吹高）

▽同準々決勝 笹岡龍馬（福井・福井農林高）Ｔフォール１分５９秒 真坂将太郎（秋田・明桜高）

◇セーリング 【会場】（福井県高浜町若狭和田マリーナ沖）

▽成年男子４７０級最終成績 ３位 福井（出道、中川）１３点（第６レース中止のため、２日の第５レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザー級最終成績 ３６位 藤井章一郎（エイチアンドエフ）９０点（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽同ウインドサーフィン級最終成績 ２位 倉持大也（福井県スポーツ協会）９点（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽成年女子セーリングスピリッツ級２日までの成績 ５位 福井（藤井、大熊）１４点（第４レースまで）

▽同レーザーラジアル級２日までの成績 １位 冨部柚三子（福井県スポーツ協会）４点（第４レースまで）

▽同ウインドサーフィン級最終成績 １位 伊勢田愛（福井県スポーツ協会）４点（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽少年男子４２０級最終成績 ２５位 福井（奥東、東野）８４点 （第６レース中止のため、第５レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザーラジアル級最終成績 ３６位 亀江武（若狭高）１０２点 （５、６位、７、８位は上位得点による）（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽少年女子４２０級２日までの成績 ７位 福井（笹木、本堂）３２点 （第３レースまで）

▽同レーザーラジアル級２日までの成績 ２５位 岡原くるみ（三国高）６１点 （第４レースまで）

◇卓球 【会場】（敦賀市総合運動公園体育館）

▽成年女子１次リーグＡグループ 福井 ３―０ 福岡 ○橋本 ３―２ 前田（１２―１０、６―１１、１１―１３、１１―６、１１―５） ○芝田 ３―２ 徳永（１１―５、８―１１、５―１１、１１―１、１１―８） ○山本 ３―０ 岩越（１１―６、１１―９、１１―７）

▽少年女子準々決勝 福井 ３―１ 岐阜 中島 ２―３ 岡本○（１０―１２、１１―８、１１―２、４―１１、３―１１） ○青木 ３―２ 谷渡（８―１１、１１―７、６―１１、１１―８、１１―２） ○森広 ３―０ 信田（１１―５、１１―６、１２―１０） ○青木 ３―１ 岡本（７―１１、１１―３、１１―８、１３―１１）

◇相撲 【会場】（大野市エキサイト広場総合体育施設体育館）

▽成年団体決勝トーナメント１回戦 福井 ２―１ 茨城 榎波 おくりたおし寺田○ ○長内うわてだしなげ榊原 ○宮下 よりきり 芳賀

▽同準々決勝 新潟 ３―０ 福井 ○村山 はたきこみ 榎波 ○高橋 おしたおし 長内 ○三輪 すくいなげ 宮下

▽同個人決勝トーナメント１回戦 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）つきおとし 荒木関賢悟（石川・東洋大職） 小山内力樹（埼玉・日本通運）よりきり 榎波将史（福井・日大）

▽同決勝トーナメント２回戦 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）不戦勝 内山翔太（埼玉・日本通運）

▽同準々決勝 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）はたきこみ 田中達也（長崎・佐世保特別支援学校北松分教室教）

▽同準決勝 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）はたきこみ 佐藤崇（三重・三重県体協）

▽同決勝 城山聖羅（三重・東洋大）おしだし 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）

◇馬術 【会場】（御殿場市馬術ＳＣ）

▽少年団体障害飛越準々決勝（減点法） 福岡（吉田、河野）０―１ 福井（中村、上田）

◇フェンシング 【会場】（越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ）

▽成年男子サーブル１回戦第１２プール 福井 ２―１ 京都 ○張真 ５―２ 坂田 ○徳南 ５―０ 北村 宮山 ２―５ 西村○

福井 ２―１ 宮城 ○徳南 ５―０ 渡部 ○張真 ５―３ 庄司 宮山 ０―５ 吉田○

福井 ３―０ 愛媛 ○徳南 ５―２ 三好 ○宮山 ５―４ 佐々木 ○張真 ５―０ 向井

▽同２回戦第８プール 福井 ２―１ 北海道 ○徳南 ５―４ 森 宮山 ２―５ 中島○ ○張真 ５―３ 小林

福井 ２―１ 山形 ○徳南 ５―３ 山崎 ○張真 ５―２ 近野 宮山 ３―５ 梅津○

▽成年女子エペ１回戦第６プール 福井 ３―０ 大阪 ○佐藤 ５―３ 増井 ○下大川５―３ 古田 ○坂下 ４―２ 西田

福井 ３―０ 山形 ○佐藤 ５―１ 高田 ○下大川５―１ 河崎 ○坂下 ５―３ 梅

▽少年男子フルーレ１回戦第４プール 福井 ３―０ 和歌山 ○戸井 ５―３ 山口 ○谷下 ５―４ 井神 ○川端 ５―３ 太田

鹿児島 ２―１ 福井 ○林 ５―１ 戸井 ○吉弘 ５―１ 谷下 谷山 ４―５ 川端○

▽同２回戦第３プール 福井 ２―１ 香川 戸井 ４―５ 金高○ ○川端 ５―４ 高杉 ○谷下 ５―１ 松村

岐阜 ２―１ 福井 ○馬場 ５―２ 谷下 勅使河原４―５ 戸井○ ○大竹 ５―２ 川端

▽同準々決勝 大分 ２―０ 福井 ○中村 ５―０ 戸井 ○匹田 ５―４ 川端

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 鹿児島 ２―０ 福井 ○林 ５―１ 川端 ○吉弘 ５―１ 戸井

▽同７、８位決定戦 秋田 ２―０ 福井 ○成田 ４―３ 谷下 ○宮崎 ５―３ 戸井

▽少年女子フルーレ１回戦第５プール 岐阜 ２―１ 福井 ○岡田 ５―１ 谷口 ○中出 ５―１ 鈴木 武藤 ２―５ 中島○

福井 ２―１ 宮城 ○谷口 ５―３ 今野 鈴木 ０―５ 狩野○ ○中島 ５―２ 鈴木

◇ソフトボール 【会場】（福井市きららパーク多目的グラウンドほか）

▽成年女子準々決勝 長野（大和電機工業）０００００００…０ 福井（選抜） ２００１００ｘ…３ （長）北山、大串―岡村 （福）宇野か―宇野有 ▽本塁打 宇野有（福） ▽二塁打 今崎（長）知見（福）

▽同準決勝 福井（選抜）１００００００…１ 静岡（選抜）１３１１００ｘ…６ （福）長瀬、宇野か―宇野有 （静）勢村、清水、勢村―佐藤 ▽本塁打 山崎（静） ▽二塁打 宇野有（福）中尾、和田２（以上静） （決勝が行われないため準決勝の勝者が優勝） （静岡は初優勝）

▽少年男子準々決勝 広島（選抜） ０００００２０…２ 福井（啓新高）００００２０ｘ…３ （広）中辻―藤原 （福）大西泰―本塚勇 ▽二塁打 桑田（広）細川（福）

▽同準決勝 福井（啓新高）０００１０１１…３ 宮城（選抜） １００００００…１ （福）大西泰―本塚勇 （宮）木田―早坂 ▽二塁打 高橋（宮） （決勝が行われないため準決勝の勝者が優勝） （福井は初優勝）

▽少年女子準々決勝 福井（選抜）０１１００００…２ 兵庫（選抜）１５２１０００…９ （福）高橋、島田、高橋―角平 （兵）原、和田、小実―炭谷 ▽本塁打 佐藤（福）炭谷２（兵） ▽三塁打 舟橋（兵）▽二塁打 土橋（福）原（兵）

◇弓道 【会場】（敦賀市総合運動公園弓道場ほか）

▽成年男子近的予選（１２射）１位 福井１２中（田中４中、当麻４中、新岡４中）＝準々決勝進出

▽同遠的（１２射）福井５５点＝順位なし（田中１３点、当麻２０点、新岡２２点）

▽成年女子近的予選（１２射）７位 福井８中（右原３中、水嶋３中、園２中）＝準々決勝進出

▽同遠的（１２射）福井３７点＝順位なし（右原１９点、水嶋０点、園１８点）

▽少年男子近的（１２射）福井７中＝順位なし（榎２中、岡田４中、佐々木１中）

▽同遠的（１２射）福井５５点＝順位なし（榎２２点、岡田１６点、佐々木１７点）

▽少年女子近的（１２射）福井７中＝順位なし（細川２中、安藤２中、嘉川３中）

▽同遠的（１２射）福井４９点＝順位なし（細川１０点、安藤２２点、嘉川１７点）

◇剣道 【会場】（福井県立武道館）

▽成年男子３回戦 福井 ４―１ 広島 ○林田５メコ― 福居３ ○鹿本５ メ― 森原５ 鈴木６ ―メ 有場６○ ○小辻７ コ― 杉山７ ○堀江８ コ― 前野７

▽同準々決勝 福井 ３―１ 香川 ○林田５メコ― 内堀４ 鹿本５ ―コ 松本和６○ ○鈴木６メド―メ 木下７ ○小辻７ メ― 福田７ 堀江８ メ―メ 松本政８

▽同準決勝 東京 ４―１ 福井 ○竹ノ内５ メ― 林田５ ○遅野井５ メ― 鹿本５ 権瓶７ ―ドメ鈴木６○ ○岡本８メコ―コ 小辻７ ○寺地８メメ―メ 堀江８

▽同３位決定戦 福井 ５―０ 和歌山 ○林田５ メ― 具志３ ○鹿本５ コ― 笠原５ ○鈴木６ドメ― 小川７ ○小辻７メド― 奥地７ ○堀江８ドメ― 宮戸８

◇ラグビー 【会場】（小浜市総合運動場陸上競技場ほか）

▽成年男子（７人制）準々決勝 福井（選抜）２２―１０ 山形（選抜）（１５―５、７―５）

▽同準決勝 福井（選抜）２８―２１ 秋田（選抜）（７―１４、２１―７）

▽同決勝 福井（選抜）４０―１０ 熊本（選抜）（１９―５、２１―５） （福井は初優勝）

◇カヌー 【会場】（あわら市北潟湖特設カヌーコース）

【成年男子】 ▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）準決勝 「１組」８位 本間洋樹（金津高教）１分５９秒８５６＝落選

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）準決勝 「１組」８位 湯浅友晶（福井県スポーツ協会）２分１８秒７８８＝落選

【成年女子】 ▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）準決勝 「２組」１位 山下友理子（ウエマツ）２分７秒４９０＝決勝進出

▽同決勝 ３位 山下友理子（ウエマツ）２分７秒７０１

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）決勝 ２位 桐明輝子（福井県スポーツ協会）２分２９秒２７７

【少年男子】 ▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）準決勝 「２組」９位 西畑和真（金津高）２分２５秒９５４＝落選

▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）準決勝 ６位 福井（金津高＝竹嶋、山田）２分５秒６６９＝落選

▽スプリント・カナディアンペア（５００メートル）準決勝 ５位 福井（金津高＝栗原、加藤）２分１５秒１３９＝落選

【少年女子】 ▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）決勝 ６位 福井（三国高＝牧田、越桐）２分９秒２１１

▽スプリント・カヤックフォア（５００メートル）準決勝 ４位 福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）２分１秒０８２＝落選

◇ボウリング 【会場】（福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０）

▽成年男子個人予選前半（３ゲーム）１０位 新畑雄飛６６９点 ６４位 長沢椋５９２点 ７４位 漆崎寛朗５８２点 ９３位 吉田健大５５０点

▽成年女子個人予選前半（３ゲーム）５位 亀島愛永６５３点 ７位 浦野実紅６４５点 ４６位 沢辺寛映５６６点 ９４位 今村佳代子４５１点

▽少年男子個人予選（６ゲーム）１３位 橋梅広土１１９２点（前半６０２、後半５９０）＝落選 １９位 橋梅令士１１７５点（５８４、５９１）＝落選

▽少年女子個人予選（６ゲーム）１１位 浜本美優１１２６点（前半５３０、後半５９６）＝落選 ４５位 小林奈央８９６点（４４０、４５６）＝落選

◇高校野球 【会場】（福井県営球場など）

▽硬式１回戦 敦賀気比（福井）０００００２２０２…６ 日大三 （東京）０００００００２ｘ…７ （敦）木下、黒田悠、坂井―杉森 （日）中村、河村、高木―斉藤 ▽三塁打 中野（敦）▽二塁打 杉森（敦）金子、高木（以上日）

▽軟式準々決勝 啓新（福井） ００００１００…１ 慶応（神奈川）５３１００１ｘ…１０ （七回規定によりコールドゲーム） （啓）西野、水上―石田 （慶）阿蘇、山本―沼 ▽三塁打 西野（啓）小川（慶）▽二塁打 土田（慶）