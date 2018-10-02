福井国体１０月２日の福井県勢結果

福井国体のラグビー成年男子で初優勝した福井のメンバー＝１０月２日、福井県小浜市総合運動場

　福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）１０月２日の福井県勢の結果

　◇サッカー 【会場】（テクノポート福井総合公園芝生広場ほか）

▽成年男子準決勝 福井（サウルコス福井）１―１　三重（選抜）（１―０、０―１、ＰＫ５―３） ▽得点者【福】石塚【三】野垣内

　◇テニス 【会場】（福井県営テニス場ほか）

▽成年男子準々決勝 愛媛　２―１　福井（単１―１、複１―０） 片山　５―８　菊池○ ○佐野　８―２　松村 ○片山　８―２　菊池 佐野　　　　　松村　

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 福井　２―０　福岡（単２―０） ○菊池　８―５　伊藤 ○松村　８―６　染矢　

▽成年女子準々決勝 兵庫　２―０　福井（単２―０） ○岸上　８―５　林 ○堺　　８―４　細沼　

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 福井　２―０　岡山（単２―０） ○林　　８―２　中塚　 ○細沼　８―５　寺見　

▽少年女子準々決勝 千葉　２―０　福井（単２―０） ○宮本　８―５　押川　 ○西郷　８―２　吉田　

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 三重　２―１　福井（単１―１、複１―０） 吉岡　８―９　押川○ ○原田　８―４　吉田 ○吉岡　８―６　押川 原田　　　　　吉田　

　◇ボート 【会場】（福井県立久々子湖漕艇場）

▽成年男子かじ付きフォア準決勝 「Ｄ組」１位　福井（福井選抜＝八木、志賀、長田、荒木、岩本）３分１８秒６１＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ａ組」１位　福井（福井選抜＝武田和、沢田）３分１２秒０３＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ｂ組」１位　武田匡弘（関西電力美浜）３分３９秒３６＝決勝進出

▽成年女子かじ付き４人スカル準決勝 「Ｂ組」１位　福井（福井選抜＝武長、納田、河原、常盤、村松）３分３０秒０３＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ｂ組」１位　福井（福井選抜＝白井、冨田）３分５４秒２８＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ａ組」３位　楠菜々子（福井選抜）４分１５秒８１＝落選

▽少年男子かじ付き４人スカル準決勝 「Ａ組」１位　福井（福井選抜＝山下、森長、大野、田中、清水）３分８秒２２＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ｄ組」１位　福井（福井選抜＝天谷、川口）３分３０秒５４＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ｃ組」１位　鶴野良太朗（福井選抜）３分４８秒０４＝決勝進出

▽少年女子かじ付き４人スカル準決勝 「Ａ組」１位　福井（福井選抜＝武田、磴、荻野、久保、新田）３分３３秒２４＝決勝進出

▽同ダブルスカル準決勝 「Ａ組」１位　福井（福井選抜＝仲沢、村松）３分３６秒０６＝決勝進出

▽同シングルスカル準決勝 「Ｂ組」１位　川村海（福井選抜）４分１秒６７＝決勝進出

　◇体操 【会場】（福井県産業振興施設）

▽成年男子団体総合 １位　福井（石川、岡、川本、荒屋敷、杉野）３４２・９００点（床運動５７・２５０、あん馬５９・０００、つり輪５５・３５０、跳馬５７・７００、平行棒５７・３５０、鉄棒５６・２５０）

▽成年女子団体総合 １位　福井（ダンコ、中村、夏目、臼井、四方）２１６・３００点（跳馬５４・０００、段違い平行棒５３・７００、平均台５４・９００、床運動５３・７００）

　◇バスケットボール 【会場】（福井県営体育館ほか）

▽少年男子２回戦　 福井（北陸高）９１―７８　広島（選抜）（２９―１５、１９―１５、２８―２１、１５―２７）

　◇レスリング 【会場】（福井県おおい町総合運動公園体育館）　

▽成年男子グレコローマンスタイル６０キロ級２回戦 山口純平（福井・日体大）フォール３分２９秒　鎌倉海斗（高知・高知南高教）

▽同準々決勝 清水早伸（埼玉・自衛隊）Ｔフォール１分４４秒　山口純平（福井・日体大）

▽同グレコローマンスタイル７２キロ級２回戦 沢田夢有人（静岡・日体大）３―１　前田　明都（福井・専大）

▽同グレコローマンスタイル９７キロ級１回戦 野崎竜陽（福井・中京学院大）Ｔフォール４分１７秒　山中彬（広島・中大）

▽同準々決勝 天野雅之（福岡・中大職）２―２内容勝ち　野崎竜陽（福井・中京学院大）

▽少年男子グレコローマンスタイル６５キロ級１回戦 松居俊伍（福井・敦賀気比高）フォール１７秒　鈴木淳斗（宮城・仙台城南高）

▽同２回戦 松居俊伍（福井・敦賀気比高）Ｔフォール１分４秒　井上海星（岡山・おかやま山陽高）

▽同準々決勝 松居俊伍（福井・敦賀気比高）７―１　山倉孝介（千葉・日体大柏高）

▽同グレコローマンスタイル７１キロ級２回戦 小西温也（福井・敦賀気比高）４―１　高森新世（茨城・鹿島学園高）

▽同準々決勝 水口竣介（奈良・大和広陵高）６―１　小西温也（福井・敦賀気比高）

▽同グレコローマンスタイル８０キロ級１回戦 今村大地（東京・自由ケ丘学園高）８―６　寺地怜央（福井・敦賀気比高）

▽同グレコローマンスタイル１２５キロ級１回戦 笹岡龍馬（福井・福井農林高）フォール１分１１秒　勢古光大（徳島・穴吹高）

▽同準々決勝 笹岡龍馬（福井・福井農林高）Ｔフォール１分５９秒　真坂将太郎（秋田・明桜高）

　◇セーリング 【会場】（福井県高浜町若狭和田マリーナ沖）

▽成年男子４７０級最終成績　３位　福井（出道、中川）１３点（第６レース中止のため、２日の第５レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザー級最終成績　３６位　藤井章一郎（エイチアンドエフ）９０点（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽同ウインドサーフィン級最終成績　２位　倉持大也（福井県スポーツ協会）９点（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽成年女子セーリングスピリッツ級２日までの成績　５位　福井（藤井、大熊）１４点（第４レースまで）

▽同レーザーラジアル級２日までの成績　１位　冨部柚三子（福井県スポーツ協会）４点（第４レースまで）

▽同ウインドサーフィン級最終成績　１位　伊勢田愛（福井県スポーツ協会）４点（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽少年男子４２０級最終成績　２５位　福井（奥東、東野）８４点　（第６レース中止のため、第５レースまでの成績で順位決定）

▽同レーザーラジアル級最終成績　３６位　亀江武（若狭高）１０２点　（５、６位、７、８位は上位得点による）（第５、６レース中止のため、第４レースまでの成績で順位決定）

▽少年女子４２０級２日までの成績　７位　福井（笹木、本堂）３２点　（第３レースまで）

▽同レーザーラジアル級２日までの成績　２５位　岡原くるみ（三国高）６１点　（第４レースまで）

　◇卓球 【会場】（敦賀市総合運動公園体育館）

▽成年女子１次リーグＡグループ 福井　３―０　福岡 ○橋本　３―２　前田（１２―１０、６―１１、１１―１３、１１―６、１１―５） ○芝田　３―２　徳永（１１―５、８―１１、５―１１、１１―１、１１―８） ○山本　３―０　岩越（１１―６、１１―９、１１―７）

▽少年女子準々決勝 福井　３―１　岐阜 中島　２―３　岡本○（１０―１２、１１―８、１１―２、４―１１、３―１１） ○青木　３―２　谷渡（８―１１、１１―７、６―１１、１１―８、１１―２） ○森広　３―０　信田（１１―５、１１―６、１２―１０） ○青木　３―１　岡本（７―１１、１１―３、１１―８、１３―１１）

　◇相撲 【会場】（大野市エキサイト広場総合体育施設体育館）

▽成年団体決勝トーナメント１回戦 福井　２―１　茨城 榎波　おくりたおし寺田○ ○長内うわてだしなげ榊原 ○宮下　よりきり　　芳賀

▽同準々決勝 新潟　３―０　福井 ○村山　はたきこみ　榎波 ○高橋　おしたおし　長内 ○三輪　すくいなげ　宮下

▽同個人決勝トーナメント１回戦 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）つきおとし　荒木関賢悟（石川・東洋大職） 小山内力樹（埼玉・日本通運）よりきり　榎波将史（福井・日大）

▽同決勝トーナメント２回戦 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）不戦勝　内山翔太（埼玉・日本通運）

▽同準々決勝 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）はたきこみ　田中達也（長崎・佐世保特別支援学校北松分教室教）

▽同準決勝 宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）はたきこみ　佐藤崇（三重・三重県体協）　

▽同決勝 城山聖羅（三重・東洋大）おしだし　宮下治也（福井・嶺北特別支援学校職）

　◇馬術 【会場】（御殿場市馬術ＳＣ）

▽少年団体障害飛越準々決勝（減点法） 福岡（吉田、河野）０―１　福井（中村、上田）

　◇フェンシング 【会場】（越前市ＡＷ―Ｉスポーツアリーナ）

▽成年男子サーブル１回戦第１２プール 福井　２―１　京都 ○張真　５―２　坂田 ○徳南　５―０　北村 宮山　２―５　西村○

福井　２―１　宮城 ○徳南　５―０　渡部　 ○張真　５―３　庄司　 宮山　０―５　吉田○

福井　３―０　愛媛 ○徳南　５―２　三好　 ○宮山　５―４　佐々木　　 ○張真　５―０　向井　

▽同２回戦第８プール 福井　２―１　北海道 ○徳南　５―４　森　　　 宮山　２―５　中島○ ○張真　５―３　小林　

福井　２―１　山形 ○徳南　５―３　山崎　 ○張真　５―２　近野　 宮山　３―５　梅津○

▽成年女子エペ１回戦第６プール 福井　３―０　大阪 ○佐藤　５―３　増井 ○下大川５―３　古田 ○坂下　４―２　西田　

福井　３―０　山形 ○佐藤　５―１　高田 ○下大川５―１　河崎　 ○坂下　５―３　梅　

▽少年男子フルーレ１回戦第４プール 福井　３―０　和歌山 ○戸井　５―３　山口 ○谷下　５―４　井神　 ○川端　５―３　太田　

鹿児島　２―１　福井 ○林　　５―１　戸井　 ○吉弘　５―１　谷下　 谷山　４―５　川端○

▽同２回戦第３プール 福井　２―１　香川 戸井　４―５　金高○ ○川端　５―４　高杉　 ○谷下　５―１　松村　

岐阜　２―１　福井 ○馬場　５―２　谷下　 勅使河原４―５　戸井○ ○大竹　５―２　川端　

▽同準々決勝 大分　２―０　福井 ○中村　５―０　戸井　 ○匹田　５―４　川端　

▽同５～８位決定予備戦（勝者は５、６位決定戦へ、敗者は７、８位決定戦へ） 鹿児島　２―０　福井 ○林　　５―１　川端　 ○吉弘　５―１　戸井　

▽同７、８位決定戦 秋田　２―０　福井 ○成田　４―３　谷下　 ○宮崎　５―３　戸井　

▽少年女子フルーレ１回戦第５プール 岐阜　２―１　福井 ○岡田　５―１　谷口 ○中出　５―１　鈴木　 武藤　２―５　中島○

福井　２―１　宮城 ○谷口　５―３　今野　 鈴木　０―５　狩野○ ○中島　５―２　鈴木　

　◇ソフトボール 【会場】（福井市きららパーク多目的グラウンドほか）

▽成年女子準々決勝 長野（大和電機工業）０００００００…０ 福井（選抜）　　　　２００１００ｘ…３ （長）北山、大串―岡村 （福）宇野か―宇野有 ▽本塁打　宇野有（福） ▽二塁打　今崎（長）知見（福）

▽同準決勝 福井（選抜）１００００００…１ 静岡（選抜）１３１１００ｘ…６ （福）長瀬、宇野か―宇野有 （静）勢村、清水、勢村―佐藤 ▽本塁打　山崎（静） ▽二塁打　宇野有（福）中尾、和田２（以上静） （決勝が行われないため準決勝の勝者が優勝） （静岡は初優勝）

▽少年男子準々決勝 広島（選抜）　０００００２０…２ 福井（啓新高）００００２０ｘ…３ （広）中辻―藤原 （福）大西泰―本塚勇 ▽二塁打　桑田（広）細川（福）

▽同準決勝 福井（啓新高）０００１０１１…３ 宮城（選抜）　１００００００…１ （福）大西泰―本塚勇 （宮）木田―早坂 ▽二塁打　高橋（宮） （決勝が行われないため準決勝の勝者が優勝） （福井は初優勝）　　　　　　　

▽少年女子準々決勝　 福井（選抜）０１１００００…２ 兵庫（選抜）１５２１０００…９ （福）高橋、島田、高橋―角平 （兵）原、和田、小実―炭谷 ▽本塁打　佐藤（福）炭谷２（兵） ▽三塁打　舟橋（兵）▽二塁打　土橋（福）原（兵）

　◇弓道 【会場】（敦賀市総合運動公園弓道場ほか）　　

▽成年男子近的予選（１２射）１位　福井１２中（田中４中、当麻４中、新岡４中）＝準々決勝進出

▽同遠的（１２射）福井５５点＝順位なし（田中１３点、当麻２０点、新岡２２点）

▽成年女子近的予選（１２射）７位　福井８中（右原３中、水嶋３中、園２中）＝準々決勝進出

▽同遠的（１２射）福井３７点＝順位なし（右原１９点、水嶋０点、園１８点）

▽少年男子近的（１２射）福井７中＝順位なし（榎２中、岡田４中、佐々木１中）

▽同遠的（１２射）福井５５点＝順位なし（榎２２点、岡田１６点、佐々木１７点）

▽少年女子近的（１２射）福井７中＝順位なし（細川２中、安藤２中、嘉川３中）

▽同遠的（１２射）福井４９点＝順位なし（細川１０点、安藤２２点、嘉川１７点）

　◇剣道 【会場】（福井県立武道館）

▽成年男子３回戦 福井　４―１　広島 ○林田５メコ―　　福居３ ○鹿本５　メ―　　森原５ 鈴木６　　―メ　有場６○ ○小辻７　コ―　　杉山７ ○堀江８　コ―　　前野７

▽同準々決勝 福井　３―１　香川 ○林田５メコ―　　内堀４ 鹿本５　　―コ　松本和６○ ○鈴木６メド―メ　木下７ ○小辻７　メ―　　福田７ 堀江８　メ―メ　松本政８　

▽同準決勝 東京　４―１　福井 ○竹ノ内５　メ―　　林田５ ○遅野井５　メ―　　鹿本５ 権瓶７　　―ドメ鈴木６○ ○岡本８メコ―コ　小辻７ ○寺地８メメ―メ　堀江８　

▽同３位決定戦 福井　５―０　和歌山 ○林田５　メ―　　具志３ ○鹿本５　コ―　　笠原５ ○鈴木６ドメ―　　小川７ ○小辻７メド―　　奥地７ ○堀江８ドメ―　　宮戸８

　◇ラグビー 【会場】（小浜市総合運動場陸上競技場ほか）

▽成年男子（７人制）準々決勝 福井（選抜）２２―１０　山形（選抜）（１５―５、７―５）

▽同準決勝 福井（選抜）２８―２１　秋田（選抜）（７―１４、２１―７）

▽同決勝 福井（選抜）４０―１０　熊本（選抜）（１９―５、２１―５） （福井は初優勝）

　◇カヌー 【会場】（あわら市北潟湖特設カヌーコース）

【成年男子】 ▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）準決勝 「１組」８位　本間洋樹（金津高教）１分５９秒８５６＝落選

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）準決勝 「１組」８位　湯浅友晶（福井県スポーツ協会）２分１８秒７８８＝落選

【成年女子】 ▽スプリント・カヤックシングル（５００メートル）準決勝 「２組」１位　山下友理子（ウエマツ）２分７秒４９０＝決勝進出

▽同決勝 ３位　山下友理子（ウエマツ）２分７秒７０１

▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）決勝 ２位　桐明輝子（福井県スポーツ協会）２分２９秒２７７

【少年男子】 ▽スプリント・カナディアンシングル（５００メートル）準決勝 「２組」９位　西畑和真（金津高）２分２５秒９５４＝落選

▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）準決勝 ６位　福井（金津高＝竹嶋、山田）２分５秒６６９＝落選

▽スプリント・カナディアンペア（５００メートル）準決勝 ５位　福井（金津高＝栗原、加藤）２分１５秒１３９＝落選

【少年女子】 ▽スプリント・カヤックペア（５００メートル）決勝 ６位　福井（三国高＝牧田、越桐）２分９秒２１１

▽スプリント・カヤックフォア（５００メートル）準決勝 ４位　福井（金津高＝笹岡、波多野、橋本、本田）２分１秒０８２＝落選

　◇ボウリング 【会場】（福井市スポーツプラザＷＡＶＥ４０）

▽成年男子個人予選前半（３ゲーム）１０位　新畑雄飛６６９点　６４位　長沢椋５９２点　７４位　漆崎寛朗５８２点　９３位　吉田健大５５０点　

▽成年女子個人予選前半（３ゲーム）５位　亀島愛永６５３点　７位　浦野実紅６４５点　４６位　沢辺寛映５６６点　９４位　今村佳代子４５１点

▽少年男子個人予選（６ゲーム）１３位　橋梅広土１１９２点（前半６０２、後半５９０）＝落選　１９位　橋梅令士１１７５点（５８４、５９１）＝落選

▽少年女子個人予選（６ゲーム）１１位　浜本美優１１２６点（前半５３０、後半５９６）＝落選　４５位　小林奈央８９６点（４４０、４５６）＝落選

　◇高校野球 【会場】（福井県営球場など）

▽硬式１回戦 敦賀気比（福井）０００００２２０２…６ 日大三　（東京）０００００００２ｘ…７ （敦）木下、黒田悠、坂井―杉森 （日）中村、河村、高木―斉藤 ▽三塁打　中野（敦）▽二塁打　杉森（敦）金子、高木（以上日）

▽軟式準々決勝 啓新（福井）　００００１００…１ 慶応（神奈川）５３１００１ｘ…１０ （七回規定によりコールドゲーム） （啓）西野、水上―石田　 （慶）阿蘇、山本―沼 ▽三塁打　西野（啓）小川（慶）▽二塁打　土田（慶）

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