外骨格アクション『The Surge』のDLC『The Good, the Bad, and the Augmented』発売!新たな完全版も発表

Focus Home Interactiveは、Deck13開発による『The Surge』のDLC『The Good, the Bad, and the Augmented』を発売しました。併せてローンチトレイラーを公開しています。

本DLCでウォーレンは、Dr. Rischboterによる凶悪な罠や、博士の一味と対峙することとなります。16種のModifierを4つ組み合わせてメリットを得る仕様を実装。新たな武器やインプラントも用意されています。

10月16日には、本編と『The Good, the Bad, and the Augmented』を含む、過去のDLC全てを収録したAugmented Editionが海外で発売されます。価格については現時点で発表されていません。

本編に新しい挑戦をもたらす『The Good, the Bad, and the Augmented』は、Steamおよび海外PS4/Xbox Oneを対象に販売中。Steamでの価格は1,200円です。既に本編とこれまでのDLCの配信がされている、国内ゲーム機における本DLCの展開については現時点では未発表。Steam版では日本語対応が既にされています。