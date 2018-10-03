＜レスリング＞【写真集】2018年福井国体・少年フリースタイル／表彰式

（2018年10月1日、福井・おおい町総合運動公園体育館 ／ 撮影＝保高幸子）
【51kg級・表彰式】
優勝＝菅沼碧久（東京・自由ヶ丘学園）、2位＝田南部魁星（千葉・日体大柏）、
3位＝田中開偉（和歌山・和歌山北）、原田一（広島・三次）
【55kg級・表彰式】
優勝＝竹下雄登（千葉・日体大柏）、2位＝清岡幸大郎（高知・高知南）、
3位＝弓矢暖人（三重・いなべ総合学園）、澤谷孟（島根・隠岐島前）
【60kg級・表彰式】
優勝＝森川海舟（東京・自由ヶ丘学園）、2位＝中村勇士（島根・隠岐島前）、
3位＝堤泰樹（静岡・沼津城北）、土井璃音（京都・網野）
【65kg級・表彰式】
優勝＝谷口智紀（和歌山・和歌山北）、2位＝徳力貫太（三重・いなべ総合学園）、
3位＝飯田翔真（東京・自由ケ丘学園）、鈴木歩夢（埼玉・埼玉栄）
【71kg級・表彰式】
優勝＝諏訪間新之亮（佐賀・鳥栖工）、2位＝佐藤匡記（東京・帝京）、
3位＝三木翔永（岐阜・高山西）、森川陽斗（静岡・飛龍）
【80kg級・表彰式】
優勝＝高橋夢大（京都・網野）、2位＝内田貴斗（和歌山・和歌山北）、
3位＝川原大夢（徳島・池田）、田中勝大（香川・多度津）
【92kg級・表彰式】
優勝＝山崎祥平（茨城・土浦日大高）、2位＝白井達也（千葉・日体大柏）、
3位＝森田祥平（兵庫・伊丹）、伊藤慧亮（長野・小諸商）
【125kg級・表彰式】
優勝＝宮本海渡（千葉・日体大柏）、2位＝出頭海（茨城・鹿島学園）、
3位＝鷲頭海成（栃木・足利工）、三島慧太（島根・松江工）