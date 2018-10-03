＜レスリング＞【写真集】2018年福井国体・成年フリースタイル／表彰式

（2018年10月1日、福井・おおい町総合運動公園体育館 ／ 撮影＝保髙幸子）
【57kg級・表彰式】
優勝＝新井陸人（鹿児島・日体大）、2位＝荒木大貴（熊本・専大）、
3位＝長谷川敏裕（東京・日体大）、寺田有輝（群馬・国士舘大）
【61kg級・表彰式】
優勝＝藤田雄大（三重・青山学院大）、2位＝前田頼夢（福井・日大）、
3位＝川野陽介（宮崎・自衛隊）、田縁真大（福岡・日大）
【65kg級・表彰式】
優勝＝鴨居正和（香川・自衛隊）、2位＝中田陽（三重・朝明高教）、
3位＝安楽龍馬（山梨・早大）、上野裕次郎（岐阜・日体大）
【74kg級・表彰式】
優勝＝伊藤駿（京都・早大）、2位＝梅林太朗（千葉・早大）、
3位＝吉田隆起（和歌山・拓大）、高橋翔平（埼玉・自衛隊）
【86kg級・表彰式】
優勝＝松坂誠應（長崎・自衛隊）、2位＝石黒隼士（東京・日大）、
3位＝鈴木聖二（岐阜・スポーツフィールド）、浅井翼（茨城・県競技力向上対策本部）
【97kg級・表彰式】
優勝＝園田平（滋賀・自衛隊）、2位＝門間順輝（秋田・秋田市消防本部）、
3位＝石黒峻士（東京・日大）、内藤由良（神奈川・国士舘大）
【125kg級・表彰式】
優勝＝山本泰丈（北海道・日大）、2位＝仲里優力（沖縄・日体大）、
3位＝安田翔（福井・嶺南東特別支援学教）、武藤翔吾（大分・中大）