＜レスリング＞【写真集】2018年福井国体・第3日／男子グレコローマン

（2018年10月2日、福井・おおい町総合運動公園体育館 ／ 撮影＝保高幸子）
《成年グレコローマン》
【77kg級2回戦】
泉武志（赤＝愛媛・一宮グループ）○［Ｔフォール、3:28=9-0］●亀井竜昇（大分・NTCコンサルタンツ）
【77kg級2回戦】
前田祐也（青＝鳥取・鳥取中央育英高職）○［Ｔフォール、0:47=9-0］●小林 隆介（長野・佐久広域連合消防本部）
【87kg級3回戦】
勅使河原（赤＝群馬・日体大）○［フォール、1:57=4-0］●田中真男（奈良・日体大）
【130kg級2回戦】
金澤勝利（青＝岩手・自衛隊）○［Ｔフォール、1:43=9-0］●貝塚 賢史（茨城・県競技力向上対策本部）
《少年グレコローマン》
【55kg級】岡本景虎（和歌山・和歌山北）
【60kg級3回戦】
曽我部京太郎（赤＝愛媛・今治西）○［Ｔフォール、0:29=8-0］●辻村 海聖（鳥取・鳥取中央育英）
【60kg級3回戦】
竹下航生（青＝香川・高松北）○［Ｔフォール、0:50=8-0］●谷口虎徹（和歌山・和歌山北）
【60kg級3回戦】
萩原大和（赤＝埼玉・花咲徳栄）○［2-2］●樋野 友哉（奈良・大和広陵）
【80kg級3回戦】
今村大地（青＝東京・自由ヶ丘学園）○［Ｔフォール,]0:28=10-0］●安永禅（山口・鴻城）