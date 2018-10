様々な暗殺ガジェットを紹介する『HITMAN 2』海外向け最新トレイラー公開!

Warner Bros. Interactive Entertainmentは、人気ステルスアクションシリーズ最新作『HITMAN 2』の最新トレイラーを公開しました。

ゲームの特徴を紹介するビデオシリーズ「How to Hitman」の第3弾となる今回は、“Tools of the Trade”と題して様々な暗殺ガジェットを披露。リモート携帯電話爆弾やコンカッショングレネードと言った武器はもちろん、鏡や木になったヤシの実まで、周りの環境で利用できるものは何でも利用し、暗殺を成功させる様子が収められています。

『HITMAN 2』は海外ではPC/PS4/Xbox Oneを対象に2018年11月13日、国内ではPS4/Xbox Oneを対象に2018年11月15日発売予定です。