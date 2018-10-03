【ブラシッチのゴールでCSKAが先制！】CL CSKAvsレアル

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アレナCSKAでPFC CSKAモスクワ vs レアル・マドリードの試合が行われている。

西村拓真(CSKA)はベンチスタート！ホームのCSKA、試合開始2分にブラシッチのゴールで先制！レアル相手に金星を上げる事が出来るのか！？Player!で速報中

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メンバー

■ PFC CSKAモスクワ

GK　35　イゴル・アキンフェイフ

DF　2　マリオ・フェルナンデス

DF　3　ニキータ・チェルノフ

DF　14　キリル・ナバブキン

DF　50　ロドリゴ・ナシメント・フランカ

MF　8　ニコラ・ブラシッチ

MF　10　アラン・ジャゴエフ

MF　29　ジャカ・ビヨル

MF　77　イルザット・アフメトフ

MF　98　イバン・オブリャコフ

FW　9　フェドル・チャロフ

GK　22　ジョルジ・キルナツ

DF　23　ヒョルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌッソン

MF　17　アルノール・シグルズソン

MF　72　アステミル・ゴルドュシェンコ

FW　15　ディミトリ・エフレモフ

FW　19　西村拓真

FW　75　ティムール・ジャマレトディノフ

■ レアル・マドリード

GK　1　ケイラー・ナバス

DF　2　ダニエル・カルバハル

DF　5　ラファエル・ヴァラン

DF　6　ナチョ・フェルナンデス

DF　23　セルジオ・レグイロン・ロドリゲス

MF　8　トニ・クロース

MF　14　カゼミーロ

MF　20　マルコ・アセンシオ

MF　24　ダニ・セバージョス

FW　9　カリム・ベンゼマ

FW　17　ルーカス・バスケス

GK　25　ティボー・クルトワ

DF　3　ヘスス・バジェホ

DF　19　アルバロ・オドリオゾラ

MF　10　ルカ・モドリッチ

MF　18　マルコス・ジョレンテ

FW　7　マリアーノ

FW　28　ヴィニシウス・ジュニオール

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