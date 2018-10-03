【CLグループステージ第2節】ローマがプルゼニを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、スタディオ・オリンピコでASローマ vs FCヴィクトリア・プルゼニの試合が行われました。

前半、ローマは試合を有利に進め、プルゼニからリードを奪う展開。

前半終了時点で、ローマは2点、プルゼニは0点となる。

後半に入り、プルゼニはローマのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、ローマは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは5 - 0となり、ローマは、5点もの大差をつけ、プルゼニを降しての勝利です。

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メンバー

■ ASローマ

GK 1 ロビン・オルセン

DF 5 フアン・ジェズス

DF 11 アレクサンダル・コラロフ

DF 20 フェデリコ・ファシオ

MF 4 ブライアン・クリスタンテ

MF 7 ロレンツォ・ペレグリーニ

MF 17 ジェンギズ・ウンデル

MF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ

MF 42 スティーヴン・エンゾンジ

FW 9 エディン・ジェコ

FW 34 ジャスティン・クライファート

GK 83 アントニオ・ミランテ

DF 3 ルカ・ペレグリーニ

DF 15 イバン・マルカノ

DF 18 ダヴィデ・サントン

MF 22 ニコロ・ツァニオロ

FW 14 パトリック・シック

FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ

■ FCヴィクトリア・プルゼニ

GK 1 マトゥシュ・コザチク

DF 2 ルカス・ヘイダ

DF 4 ロマン・フブニク

DF 8 ダヴィド・リンベルスキ

DF 14 ラディム・レズニク

MF 6 ロマン・プロチャズカ

MF 7 トマス・ホラバ

MF 9 マルティン・ゼーマン

MF 17 パトリック・フロソフスキー

MF 19 ヤン・コヴァジーク

FW 15 ミハル・クルメンチク

GK 16 アレス・フルシュカ

DF 24 ミラン・ハヴェル

DF 44 ルデク・ペルニカ

MF 26 ダニエル・コラージュ

FW 18 トーマス・ホリー

FW 37 ヤクブ・ジェズニーチェク

FW 90 モーゼス・ウボング・エクパイ