【CLグループステージ第2節】バイエルンはアヤックスと引き分ける

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アリアンツ・アレーナでバイエルン・ミュンヘン vs アヤックス・アムステルダムの試合が行われました。
前半、バイエルンは1点を決めるも、アヤックスも1点を奪い、同点で折り返します。
後半に入り、両チームとも決定機を生かせず、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ バイエルン・ミュンヘン

GK　1　マヌエル・ノイアー

DF　5　マッツ・フンメルス

DF　17　ジェローム・ボアテング

DF　27　ダヴィド・アラバ

DF　32　ヨシュア・キミヒ

MF　6　ティアゴ・アルカンタラ

MF　8　ハビ・マルティネス

MF　25　トーマス・ミュラー

FW　7　フランク・リベリー

FW　9　ロベルト・レヴァンドフスキ

FW　10　アルイェン・ロッベン

GK　26　スヴェン・ウルライヒ

DF　4　ニクラス・ズーレ

MF　11　ハメス・ロドリゲス

MF　18　レオン・ゴレツカ

MF　35　レナト・サンチェス

FW　2　ザンドロ・ワグナー

FW　22　セルジュ・グナブリー

■ アヤックス・アムステルダム

GK　24　アンドレ・オナナ

DF　4　マタイス・デ・リフト

DF　5　マキシミリアン・ヴェーバー

DF　31　ニコラス・タリアフィコ

MF　6　ドニー・ファン・デ・ベーク

MF　10　デュサン・タディッチ

MF　12　ノウセア・マズラウイ

MF　17　ダレイ・ブリント

MF　20　ラッセ・シェーネ

MF　22　ハキム・ジエク

FW　7　デイビット・ニューリズ

GK　26　コスタス・ランポル

DF　2　ラスムス・ニッセン・クリステンセン

DF　27　ペル・シュールズ

MF　15　カレル・エイティング

MF　30　ダニ・デ・ヴィト

FW　9　クラース・ヤン・フンテラール

FW　25　カスパー・ドルベルグ

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