【CLグループステージ第2節】バイエルンはアヤックスと引き分ける

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アリアンツ・アレーナでバイエルン・ミュンヘン vs アヤックス・アムステルダムの試合が行われました。
前半、バイエルンは1点を決めるも、アヤックスも1点を奪い、同点で折り返します。
後半に入り、両チームとも決定機を生かせず、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。
メンバー
■ バイエルン・ミュンヘン
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 5 マッツ・フンメルス
DF 17 ジェローム・ボアテング
DF 27 ダヴィド・アラバ
DF 32 ヨシュア・キミヒ
MF 6 ティアゴ・アルカンタラ
MF 8 ハビ・マルティネス
MF 25 トーマス・ミュラー
FW 7 フランク・リベリー
FW 9 ロベルト・レヴァンドフスキ
FW 10 アルイェン・ロッベン
GK 26 スヴェン・ウルライヒ
DF 4 ニクラス・ズーレ
MF 11 ハメス・ロドリゲス
MF 18 レオン・ゴレツカ
MF 35 レナト・サンチェス
FW 2 ザンドロ・ワグナー
FW 22 セルジュ・グナブリー
■ アヤックス・アムステルダム
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 マキシミリアン・ヴェーバー
DF 31 ニコラス・タリアフィコ
MF 6 ドニー・ファン・デ・ベーク
MF 10 デュサン・タディッチ
MF 12 ノウセア・マズラウイ
MF 17 ダレイ・ブリント
MF 20 ラッセ・シェーネ
MF 22 ハキム・ジエク
FW 7 デイビット・ニューリズ
GK 26 コスタス・ランポル
DF 2 ラスムス・ニッセン・クリステンセン
DF 27 ペル・シュールズ
MF 15 カレル・エイティング
MF 30 ダニ・デ・ヴィト
FW 9 クラース・ヤン・フンテラール
FW 25 カスパー・ドルベルグ