【CLグループステージ第2節】ベンフィカが攻防の末、AEKアテネから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アテネ・オリンピック・スタジアムでAEKアテネFC vs SLベンフィカの試合が行われました。

ベンフィカはAEKアテネを激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、ベンフィカ、AEKアテネ共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのはベンフィカの方であった。

最終スコアは3 - 2となり、ベンフィカは、1点差でAEKアテネを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ AEKアテネFC

GK 1 ヴァシリオス・バルカス

DF 2 ミハリス・バカキス

DF 4 マリオス・オイコノモウ

DF 19 ドミトロ・チグリンスキ

MF 8 アンドレ・ルイス・ゴメス・シモエス

MF 20 ペトロス・マンタロス

MF 23 ニクラス・フルト

MF 25 コンスタンティノス・ガラノプロス

FW 14 タソス・バカセタス

FW 17 ヴィクトル・クロナリディス

FW 22 エゼキエル・ポンセ

GK 16 パナギオティス・ツィントタス

DF 5 ヴァシリス・ランブロプーロス

DF 12 ロドリゴ・ガロ・ブリト

DF 15 ウロシュ・コシッチ

MF 39 エリク・モラン

FW 9 ゲオルギオス・ギアクマキス

FW 11 ジャンニス・ジャニオタス

■ SLベンフィカ

GK 99 オディッシーズ・ヴラホディモス

DF 2 ヘルマン・コンティ

DF 3 アレックス・グリマルド

DF 6 ルーベン・ディアス

DF 18 エドゥアルド・サルヴィオ

DF 34 アンドレ・アルメイダ

MF 5 リュボミル・フェイサ

MF 21 ルイス・フェルナンデス

MF 27 ラファ・シウヴァ

MF 83 ゲドソン・フェルナンデス

FW 14 ハリス・セフェロヴィッチ

GK 1 マイク・スビラー

DF 25 クリスティアン・レマ

MF 11 フランコ・セルビ

MF 17 アンドリヤ・ジヴコビッチ

FW 10 ジョナス

FW 16 アルファ・セメド・エステヴェス

FW 30 ニコラス・カスティロ