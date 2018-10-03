【CLグループステージ第2節】ベンフィカが攻防の末、AEKアテネから逃げ切る

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アテネ・オリンピック・スタジアムでAEKアテネFC vs SLベンフィカの試合が行われました。
ベンフィカはAEKアテネを激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、ベンフィカ、AEKアテネ共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはベンフィカの方であった。
最終スコアは3 - 2となり、ベンフィカは、1点差でAEKアテネを降し、見事勝利です。
メンバー
■ AEKアテネFC
GK 1 ヴァシリオス・バルカス
DF 2 ミハリス・バカキス
DF 4 マリオス・オイコノモウ
DF 19 ドミトロ・チグリンスキ
MF 8 アンドレ・ルイス・ゴメス・シモエス
MF 20 ペトロス・マンタロス
MF 23 ニクラス・フルト
MF 25 コンスタンティノス・ガラノプロス
FW 14 タソス・バカセタス
FW 17 ヴィクトル・クロナリディス
FW 22 エゼキエル・ポンセ
GK 16 パナギオティス・ツィントタス
DF 5 ヴァシリス・ランブロプーロス
DF 12 ロドリゴ・ガロ・ブリト
DF 15 ウロシュ・コシッチ
MF 39 エリク・モラン
FW 9 ゲオルギオス・ギアクマキス
FW 11 ジャンニス・ジャニオタス
■ SLベンフィカ
GK 99 オディッシーズ・ヴラホディモス
DF 2 ヘルマン・コンティ
DF 3 アレックス・グリマルド
DF 6 ルーベン・ディアス
DF 18 エドゥアルド・サルヴィオ
DF 34 アンドレ・アルメイダ
MF 5 リュボミル・フェイサ
MF 21 ルイス・フェルナンデス
MF 27 ラファ・シウヴァ
MF 83 ゲドソン・フェルナンデス
FW 14 ハリス・セフェロヴィッチ
GK 1 マイク・スビラー
DF 25 クリスティアン・レマ
MF 11 フランコ・セルビ
MF 17 アンドリヤ・ジヴコビッチ
FW 10 ジョナス
FW 16 アルファ・セメド・エステヴェス
FW 30 ニコラス・カスティロ