【CLグループステージ第2節】ベンフィカが攻防の末、AEKアテネから逃げ切る

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アテネ・オリンピック・スタジアムでAEKアテネFC vs SLベンフィカの試合が行われました。
ベンフィカはAEKアテネを激しく攻め立て、2 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、ベンフィカ、AEKアテネ共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはベンフィカの方であった。
最終スコアは3 - 2となり、ベンフィカは、1点差でAEKアテネを降し、見事勝利です。

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メンバー

■ AEKアテネFC

GK　1　ヴァシリオス・バルカス

DF　2　ミハリス・バカキス

DF　4　マリオス・オイコノモウ

DF　19　ドミトロ・チグリンスキ

MF　8　アンドレ・ルイス・ゴメス・シモエス

MF　20　ペトロス・マンタロス

MF　23　ニクラス・フルト

MF　25　コンスタンティノス・ガラノプロス

FW　14　タソス・バカセタス

FW　17　ヴィクトル・クロナリディス

FW　22　エゼキエル・ポンセ

GK　16　パナギオティス・ツィントタス

DF　5　ヴァシリス・ランブロプーロス

DF　12　ロドリゴ・ガロ・ブリト

DF　15　ウロシュ・コシッチ

MF　39　エリク・モラン

FW　9　ゲオルギオス・ギアクマキス

FW　11　ジャンニス・ジャニオタス

■ SLベンフィカ

GK　99　オディッシーズ・ヴラホディモス

DF　2　ヘルマン・コンティ

DF　3　アレックス・グリマルド

DF　6　ルーベン・ディアス

DF　18　エドゥアルド・サルヴィオ

DF　34　アンドレ・アルメイダ

MF　5　リュボミル・フェイサ

MF　21　ルイス・フェルナンデス

MF　27　ラファ・シウヴァ

MF　83　ゲドソン・フェルナンデス

FW　14　ハリス・セフェロヴィッチ

GK　1　マイク・スビラー

DF　25　クリスティアン・レマ

MF　11　フランコ・セルビ

MF　17　アンドリヤ・ジヴコビッチ

FW　10　ジョナス

FW　16　アルファ・セメド・エステヴェス

FW　30　ニコラス・カスティロ

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