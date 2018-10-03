【CSKAがレアルを破る大金星！】CLグループステージ第2節 CSKAモスクワvsレアルマドリード

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アレナCSKAでPFC CSKAモスクワ vs レアル・マドリードの試合が行われました。
前半2分、ホームのCSKAがブラシッチのゴールで先制！
前半終了時点で、CSKAは1点、レアルは0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、CSKAは、1点差でレアルを降し、見事勝利！レアル相手に、大金星をあげる！
メンバー
■ PFC CSKAモスクワ
GK 35 イゴル・アキンフェイフ
DF 2 マリオ・フェルナンデス
DF 3 ニキータ・チェルノフ
DF 14 キリル・ナバブキン
DF 50 ロドリゴ・ナシメント・フランカ
MF 8 ニコラ・ブラシッチ
MF 10 アラン・ジャゴエフ
MF 29 ジャカ・ビヨル
MF 77 イルザット・アフメトフ
MF 98 イバン・オブリャコフ
FW 9 フェドル・チャロフ
GK 22 ジョルジ・キルナツ
DF 23 ヒョルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌッソン
MF 17 アルノール・シグルズソン
MF 72 アステミル・ゴルドュシェンコ
FW 15 ディミトリ・エフレモフ
FW 19 西村拓真
FW 75 ティムール・ジャマレトディノフ
■ レアル・マドリード
GK 1 ケイラー・ナバス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 5 ラファエル・ヴァラン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 セルジオ・レグイロン・ロドリゲス
MF 8 トニ・クロース
MF 14 カゼミーロ
MF 20 マルコ・アセンシオ
MF 24 ダニ・セバージョス
FW 9 カリム・ベンゼマ
FW 17 ルーカス・バスケス
GK 25 ティボー・クルトワ
DF 3 ヘスス・バジェホ
DF 19 アルバロ・オドリオゾラ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 18 マルコス・ジョレンテ
FW 7 マリアーノ
FW 28 ヴィニシウス・ジュニオール