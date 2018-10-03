【CSKAがレアルを破る大金星！】CLグループステージ第2節 CSKAモスクワvsレアルマドリード

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、アレナCSKAでPFC CSKAモスクワ vs レアル・マドリードの試合が行われました。

前半2分、ホームのCSKAがブラシッチのゴールで先制！

前半終了時点で、CSKAは1点、レアルは0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、CSKAは、1点差でレアルを降し、見事勝利！レアル相手に、大金星をあげる！

詳細を確認する

メンバー

■ PFC CSKAモスクワ

GK 35 イゴル・アキンフェイフ

DF 2 マリオ・フェルナンデス

DF 3 ニキータ・チェルノフ

DF 14 キリル・ナバブキン

DF 50 ロドリゴ・ナシメント・フランカ

MF 8 ニコラ・ブラシッチ

MF 10 アラン・ジャゴエフ

MF 29 ジャカ・ビヨル

MF 77 イルザット・アフメトフ

MF 98 イバン・オブリャコフ

FW 9 フェドル・チャロフ

GK 22 ジョルジ・キルナツ

DF 23 ヒョルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌッソン

MF 17 アルノール・シグルズソン

MF 72 アステミル・ゴルドュシェンコ

FW 15 ディミトリ・エフレモフ

FW 19 西村拓真

FW 75 ティムール・ジャマレトディノフ

■ レアル・マドリード

GK 1 ケイラー・ナバス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 5 ラファエル・ヴァラン

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 23 セルジオ・レグイロン・ロドリゲス

MF 8 トニ・クロース

MF 14 カゼミーロ

MF 20 マルコ・アセンシオ

MF 24 ダニ・セバージョス

FW 9 カリム・ベンゼマ

FW 17 ルーカス・バスケス

GK 25 ティボー・クルトワ

DF 3 ヘスス・バジェホ

DF 19 アルバロ・オドリオゾラ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 18 マルコス・ジョレンテ

FW 7 マリアーノ

FW 28 ヴィニシウス・ジュニオール