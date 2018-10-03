【CLグループステージ第2節】マンUはバレンシアとスコアレスドロー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、オールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドFC vs バレンシアCFの試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ マンチェスター・ユナイテッドFC
GK 1 ダビド・デ・ヘア
DF 3 エリック・バイリー
DF 12 クリス・スモーリング
DF 23 ルーク・ショー
DF 25 アントニオ・バレンシア
MF 6 ポール・ポグバ
MF 27 マルアン・フェライニ
MF 31 ネマニャ・マティッチ
FW 7 アレクシス・サンチェス
FW 9 ロメル・ルカク
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
GK 22 セルヒオ・ロメロ
DF 2 ヴィクトル・リンデロフ
DF 36 マッテオ・ダミアン
MF 8 フアン・マタ
MF 17 フレッジ
MF 39 スコット・マクトミネイ
FW 11 アントニー・マルシャル
■ バレンシアCF
GK 13 ノルベルト・ネト
DF 5 ガブリエル・アルマンド・デ・アブレウ
DF 14 ホセ・ルイス・ガヤ
DF 21 クリスティアーノ・ピッチーニ
DF 24 エセキエル・ガライ
MF 6 ジェフリー・コンドグビア
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 17 フランシス・コクラン
FW 7 ゴンサロ・グエデス
FW 19 ロドリゴ
FW 23 ミシー・バチュアイ
GK 1 ハウメ・ドメネク
DF 3 ルーベン・ヴェソ
DF 12 ムクタル・ディアカビ
MF 8 カルロス・ソレル
MF 18 ダニエル・ヴァス
FW 9 ケヴィン・ガメイロ
FW 11 デニス・チェリチェフ