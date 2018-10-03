【CLグループステージ第2節】マンUはバレンシアとスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、オールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドFC vs バレンシアCFの試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ マンチェスター・ユナイテッドFC

GK 1 ダビド・デ・ヘア

DF 3 エリック・バイリー

DF 12 クリス・スモーリング

DF 23 ルーク・ショー

DF 25 アントニオ・バレンシア

MF 6 ポール・ポグバ

MF 27 マルアン・フェライニ

MF 31 ネマニャ・マティッチ

FW 7 アレクシス・サンチェス

FW 9 ロメル・ルカク

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

GK 22 セルヒオ・ロメロ

DF 2 ヴィクトル・リンデロフ

DF 36 マッテオ・ダミアン

MF 8 フアン・マタ

MF 17 フレッジ

MF 39 スコット・マクトミネイ

FW 11 アントニー・マルシャル

■ バレンシアCF

GK 13 ノルベルト・ネト

DF 5 ガブリエル・アルマンド・デ・アブレウ

DF 14 ホセ・ルイス・ガヤ

DF 21 クリスティアーノ・ピッチーニ

DF 24 エセキエル・ガライ

MF 6 ジェフリー・コンドグビア

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 17 フランシス・コクラン

FW 7 ゴンサロ・グエデス

FW 19 ロドリゴ

FW 23 ミシー・バチュアイ

GK 1 ハウメ・ドメネク

DF 3 ルーベン・ヴェソ

DF 12 ムクタル・ディアカビ

MF 8 カルロス・ソレル

MF 18 ダニエル・ヴァス

FW 9 ケヴィン・ガメイロ

FW 11 デニス・チェリチェフ