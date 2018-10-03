【CLグループステージ第2節】マンUはバレンシアとスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

CLグループステージ第2節は10月3日 (水)、オールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドFC vs バレンシアCFの試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ マンチェスター・ユナイテッドFC

GK　1　ダビド・デ・ヘア

DF　3　エリック・バイリー

DF　12　クリス・スモーリング

DF　23　ルーク・ショー

DF　25　アントニオ・バレンシア

MF　6　ポール・ポグバ

MF　27　マルアン・フェライニ

MF　31　ネマニャ・マティッチ

FW　7　アレクシス・サンチェス

FW　9　ロメル・ルカク

FW　10　マーカス・ラッシュフォード

GK　22　セルヒオ・ロメロ

DF　2　ヴィクトル・リンデロフ

DF　36　マッテオ・ダミアン

MF　8　フアン・マタ

MF　17　フレッジ

MF　39　スコット・マクトミネイ

FW　11　アントニー・マルシャル

■ バレンシアCF

GK　13　ノルベルト・ネト

DF　5　ガブリエル・アルマンド・デ・アブレウ

DF　14　ホセ・ルイス・ガヤ

DF　21　クリスティアーノ・ピッチーニ

DF　24　エセキエル・ガライ

MF　6　ジェフリー・コンドグビア

MF　10　ダニエル・パレホ

MF　17　フランシス・コクラン

FW　7　ゴンサロ・グエデス

FW　19　ロドリゴ

FW　23　ミシー・バチュアイ

GK　1　ハウメ・ドメネク

DF　3　ルーベン・ヴェソ

DF　12　ムクタル・ディアカビ

MF　8　カルロス・ソレル

MF　18　ダニエル・ヴァス

FW　9　ケヴィン・ガメイロ

FW　11　デニス・チェリチェフ

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