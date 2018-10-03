南米相撲選手権大会＝伯国選手が男女で優勝収める

白熱する試合

第２３回南米相撲選手権大会が１５、１６日、聖市ボン・レチーロ区の常設土俵場で開催された。男子は２２回目、女子は１０回目を迎えた同大会には亜国、パラグアイから参加があった。伯国選手は全カテゴリーで１位、男女とも優勝を収める奮闘ぶりを見せた。

また、同大会は来年カナダで行われる世界大会の予選も兼ねた。大会結果は以下の通り（敬称略、１位から同率３位まで）。

【男子個人少年】軽量＝ブライアン・サントス、ルーカス・タケオ、ジョアン・ヴィトル・ドス・サントス（伯）、アグスチン・ヴィデラ（亜） 中量＝ジョアン・パウロ・ヴィラルバ、ペドロ・ヴィラルバ、グスタヴォ・ダ・シウヴァ、ギリェルメ・フクシマ（伯） 無差別＝ペドロ・ヴィラルバ、ジョアン・パウロ・ヴィラルバ、ブライアン・サントス、ジョアン・ヴィトル・ドス・サントス（伯）【男子個人成年】軽量＝ジェニルトン・チブルシオ（伯）、セバスチャン・ヴィデラ（亜）、テツシ・ナカヤ、ケンタ・チバ（パ） 中量＝グスタヴォ・ロッシャ、ユウゾウ・サトウ（伯）、エクトル・モンチ（亜）、ジオジェネス・シルヴァ（伯） 重量＝ルイ・デ・サー、ヴィクトル・カマルゴ、フェリペ・イシマル、アジエクソン・グロス（伯）【男子団体】伯、パラグアイ、亜

【女子個人少年】軽量＝ジャミラ・ピニェイロ、ラファエラ・ペレイラ、ガブリエラ・ダ・シルヴァ、マリア・エレナ・ペレイラ（伯） 中重量＝アリシア・マリー、エドゥアルダ・アルメイダ、ジュリアナ・メデイロス、レチシア・クレメンテ（伯） 無差別＝ジュリアナ・メデイロス、ラファエラ・ペレイラ、ガブリエラ・ダ・シルヴァ、エドゥアルダ・アルメイダ【女子個人成年】軽量＝フラヴィア・パイヴァ（伯）、イアラ・サルミエント（亜）、エリカ・デ・ソウザ（伯）、イアラ・サルミエント（伯） 中量＝フェルナンダ・ロージャス、ドロテイア・コスタ、カミラ・フクシマ、マヤラ・ペレイラ（伯） 重量＝サヌザ・チャガス（伯）、リジア・アリアス（亜）、ジュリアナ・サビノ（伯） 無差別＝サヌザ・チャガス、フェルナンダ・ロージャス、カミラ・フクシマ、ドロテイア・コスタ（伯）【女子団体】伯、亜

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