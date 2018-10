「ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ」のビジュアル(C)2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映(C)2018 石森プロ・ADK・バンダイ・東映ビデオ・東映

特撮ドラマ「仮面ライダービルド」の続編となるVシネマ「ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ」のブルーレイディスク(BD)と変身アイテムの玩具「DXマッスルギャラクシーフルボトル」がセットになった「【Blu-ray】ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ マッスルギャラクシーフルボトル版」が発売される。価格は1万1880円。DVD版「【DVD】ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ マッスルギャラクシーフルボトル版」も発売される。価格は1万800円。

マッスルギャラクシーフルボトルは、仮面ライダークローズが新フォーム・仮面ライダークローズエボルに変身する際に使用するアイテム。玩具は「今のオレは……負ける気がしねえ!」「全ては計画通りだ」「だから人間は面白い!」などのせりふが再生される。

バンダイの公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」で予約を受け付けている。2019年4月に発送予定。