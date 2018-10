9月15~16日の2日間、千葉県袖ケ浦海浜公園で開催された『氣志團万博 2018 ~房総爆音爆勝宣言~』。毎年9月に開催されるロック・フェスティバルだ。

氣志團の綾小路翔は、自身のインスタグラムで出演者たちと記念写真を投稿していた。そして…15日に投稿したものが、「ひっそりと」消されていたようだ。

■投稿写真が削除され「アートですよ!」

綾小路は、「とある投稿がひっそりと削除されていました」とコメントを添えて、インスタグラムからのお知らせをスクショで撮り、投稿。

因みに、とある投稿がひっそりと削除されていました。氣志團万博での、ゴールデンボンバーとの記念写真。どうやら樽美酒研二くんの尻ガウラが、Y-setsと判断された模様。いやいや、インスタグラム運営さん!あの極限まで鍛え上げられた鋼のような臀部を、我が地元のゆるキャラに見立てる感性、これは最早アートですよ!つーか、クローズアップもしてないし! 何であれ、折角の金爆ちゃんとの、楽し過ぎた平成最後の夏の思い出を消されるのは悲しすぎる...。つーわけで、これぐらいでいかがでしょうか? #氣志團万博 #氣志團万博2018 #房総爆音爆勝宣言 #ガウラ #ゴールデンボンバー #樽美酒研二 #もう一つの #heysiri

写真はフェス2日目、氣志團万博の出演者でもあるゴールデンボンバーと撮影した記念写真だという。「どうやら樽美酒研二くんの尻ガウラが、Y-setsと判断された模様」と綴っている。

Y-sets=わいせつ…つまり、インスタコミュニティガイドラインに違反した可能性があり、削除されたと思われる。

これに対して、綾小路は「いやいや、インスタグラム運営さん!」と呼びかけ、「あの極限まで鍛え上げられた鋼のような臀部を、我が地元のゆるキャラに見立てる感性、これは最早アートですよ!」と訴えかけた。

■「平成最後の夏の思い出を消されるのは悲しすぎる」と…

綾小路が「樽美酒研二くんの尻ガウラ」というように、削除された写真は、ほぼ全裸(ふんどしは着用)の樽美酒が後ろを向くと、背中からお尻にかけて、袖ヶ浦市のゆるキャラ「ガウラ君」の似顔絵が描かれていた。インスタに公開したのは、まさにこの後ろ姿。

フェスでは、ステージ上で本物(着ぐるみ)のガウラ君が登場して大いに盛り上がったそうだが、インスタではNGだったようだ。

しかし綾小路は…「折角の金爆ちゃんとの、楽し過ぎた平成最後の夏の思い出を消されるのは悲しすぎる…。つーわけで、これぐらいでいかがでしょうか?」とスクショ以外に掲載した写真には、樽美酒のお尻が見切れるかたちで再投稿している。

■森山直太朗と「割れ目」を公開

同じく2日目は、アーティストの森山直太朗も出演。ステージでは新曲の「群青」も披露した。歌詞には「Hey Siri 僕の悩みを聞いてくれよ」など「Hey Siri」と歌う部分がいくつかある。

Siriと尻をかけて、歌い終わったあと、ステージ上で氣志團と後ろを向くと…お尻が見えるようにカットされている衣装だった。この時の衣装もインスタに投稿しているが、これに関してはガイドラインに反していないようだ。

iPhoneに搭載されている音声アシスタントSiri。「Hey Siri」と話しかけると天気予報を教えてくれたり、さまざまな質問に答える。学習機能が備わっており、質問するほどに精度が上がっていくSiriだが、最近「とある男性ミュージシャン」との関係性が話題だ。それは、8月22日に新アルバム『822』をリリースしたばかりの森山直太朗だ。一体どういうことなのか―― 【BuzzFeed Japan / 嘉島唯】 「森山直太朗Siri現象」がTwitterで話題 制作サイドも驚愕 「Hey Siri この空の色教えてくれよ」と質問すると「群青色ですね」、「#4c6cb3のように見えます」、「次は”Hey Siri、悩みを聞いてくれ”っておっしゃいそうですね」と返答する。 「#4c6cb3t」とは群青色のカラーコードだ。また、「ところで君はどんな気分だい?」と聞くと「少しブルーです。性格には...群青色です」と言う。 実は、この2つの質問は森山直太朗の『822』に収録されている『群青』の歌詞である。サビ部分は「Hey Siri」とiPhoneに問いかける様が描かれる。 —————————— Hey Siri 僕の悩みを聞いてくれよ Hey Siri 誰にも言えないことなんだ Hey Siri 元気になれる食べ物なあに Hey Siri この空の色教えてくれよ Hey Siri 僕の悩みを聞いてくれよ Hey Siri 誰にも言えないことなんだ Hey Siri 生まれて生きて死ぬだなんて Hey Siri ところで君はどんな気分だ —————————— Twitter上でも、この「森山直太朗Siri現象」を試す人が多く、「完全にSiriが直太朗に寄せてきてる」「すごすぎて心が震えた」とコメントが相次ぐ。 所属レコード会社EMI Recordsの担当者に話を聞くと「Siriに問いかけるとこのような反応が返ってくるとは......驚きました」という。 「曲が情報としてSiriにインプットされているということでしょうか? AIが台頭していく近い将来、この曲を聴いたSiriが『どんな気分』になったか答えるようになるのか......など、怖いような興味深いような、不思議な気分です」(レーベル担当者) 実際、スタッフたちは『群青』の制作中「『群青』のことで打ち合わせとかしてると、とにかくSiriが反応してこまる」とTweetしていた。 #buzzfeedjapan #森山直太朗 #822 #群青 #heysiri #森山直太朗Siri現象 #森山直太朗親衛隊 #裸のシリーズ #裸の尻ーズ #ケツ持ち #Siri拭い #能ある鷹は頭隠して尻隠さず #ビジリー岡田 #氣志團 #氣志團万博 #氣志團万博2018

■「TバックはNGで、お尻の割れ目はOKなの?」

この一連の流れに、ネットでは賛否両論。また、2006年、綾小路がDJ OZMAとして『NHK紅白歌合戦』に出演した際、バックダンサーが全裸に見えるボディスーツを着用したことが問題になっている。あれから12年…「懲りてねぇ」の声もみられる。

「海外とかすごいTバックを履いた後ろ姿をドーンと載せてる人いるのに? 肌色Tバック履いてるのにダメなの?」

「最近なんでもかんでもエロ認定なんだね。日本遅れすぎじゃない?」

「TバックはNGで、ズボンをカットして割れ目ならOKなの? 肌をどれだけ露出してるかなの? 判断基準をはっきり提示してほしい」

「全裸スーツ事件から…全然反省してねぇ、懲りてねぇ、やり返してるし」

「ライブはそれを楽しみにしている人たちが集ってるからいいけど、世界中で見れるSNSに投稿するのは、そりゃ批判もくるでしょうよ」

さて、3枚目にひっそりと「半ケツ」にして再投稿したこの写真…どうなるのか。