女優の川口春奈(23)が自身のインスタグラムを更新し、散々な目にあっていることを報告した。川口の投稿に対し、インターネット上では様々な声があがっている。

■最悪のコンディションを報告

母親に咳を移され、目は悪いし、おでこにブツブツはでき、このニットしか持って来ていないため毎日この服。 仕事以外の私はどいひーです🤟

川口は2日、「母親にせきを移され、目は悪いし、おでこにブツブツはでき、このニットしか持ってきていないため毎日この服。仕事以外の私はどいひーです」と報告。コンディションが良くないことを明かした。

投稿では、顔をおおう大きな黒縁メガネとマスクをつけ、苦悶しているようにも見える表情の自撮り写真がアップされている。

■キックインセレモニーに参加

本日長崎にてVファーレンの試合前にボールを蹴らせていただきます!台風が近づいてる中で来られる皆様にはどうかお気をつけて来ていただきたいです!地元にこういう形で帰ってこられて嬉しい限りです☺︎選手の皆さん頑張ってくださいー!

川口は29日、地元・長崎のサッカーJリーグチーム「V・ファーレン長崎」の試合前にキックインセレモニーを実施。

自身のインスタグラムでも、地元にこういう形で帰ってこられて嬉しいで限りです」と、そのことについて綴っていた。

仕事で地元に帰省したものの、着替えを持ってきておらず、同じニットを3日連続で着る羽目になってしまったようだ。

■ありのままを見せる姿に好感

今回の投稿には、「ぶっちゃけキャラ」「これを載せられるのがすごい」といったコメントが寄せられている。

「芸能人も素になれば一般人と同じなんだ。勇気を与えてくれた1枚(笑)ずっと応援しています! 頑張ってください」

「確かにコンディションは悪いけど、女優さんでこれを載せられるスピリットがすごい!!」

「自然体なところが好きです…。風邪早く治りますように…。メガネ似合ってて…かわいい」

「素の感じと、気取ってない感が親近感持てて余計に大好きになります。風邪が早く治りますように」

ありのままの姿を見せる投稿に、「自然体なところが好き」と好感を持つ人が相次いだ。

■一部からは「痛い」の声も

一方、川口の投稿に対して、一部からは批判めいたコメントが寄せられている。

「ほんとどいひー、タレントのインスタじゃないなこりゃ…」

「はるなちゃん病んでるの? 大丈夫?」

「インスタやめたほうがいいですよ…痛すぎます…」

「なにを見せたいの?」

「痛すぎる」などの声もあがっていたが、多くのファンは川口の「ありのままの投稿」を楽しみにしているようだった。