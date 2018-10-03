大阪桐蔭、8冠なるか！国民体育大会高校硬式野球 大阪桐蔭vs済美

福井しあわせ元気国体2018高校硬式野球2回戦は10月3日 (水)、福井県営野球場で大阪桐蔭高等学校 vs 済美高等学校の試合が行われる。
メンバー
■ 済美高等学校
1 二 矢野
2 遊 中井
3 捕 芦谷
4 三 池内
5 左 山田
6 投 山口直
7 一 伊藤
8 右 近藤
9 中 政吉
■ 大阪桐蔭高等学校
1 左 宮﨑
2 右 青地
3 遊 中川
4 中 藤原
5 遊 根尾
6 二 山田
7 三 石川
8 捕 小泉
9 投 横川
福井しあわせ元気国体2018高校硬式野球2回戦は10月3日 (水)、福井県営野球場で大阪桐蔭高等学校 vs 済美高等学校の試合が行われる。
メンバー
■ 済美高等学校
1 二 矢野
2 遊 中井
3 捕 芦谷
4 三 池内
5 左 山田
6 投 山口直
7 一 伊藤
8 右 近藤
9 中 政吉
■ 大阪桐蔭高等学校
1 左 宮﨑
2 右 青地
3 遊 中川
4 中 藤原
5 遊 根尾
6 二 山田
7 三 石川
8 捕 小泉
9 投 横川
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