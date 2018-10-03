大阪桐蔭、8冠なるか！国民体育大会高校硬式野球 大阪桐蔭vs済美

野球 試合サマリー

福井しあわせ元気国体2018高校硬式野球2回戦は10月3日 (水)、福井県営野球場で大阪桐蔭高等学校 vs 済美高等学校の試合が行われる。

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メンバー

■ 済美高等学校

1　二　矢野

2　遊　中井

3　捕　芦谷

4　三　池内

5　左　山田

6　投　山口直

7　一　伊藤

8　右　近藤

9　中　政吉

■ 大阪桐蔭高等学校

1　左　宮﨑

2　右　青地

3　遊　中川

4　中　藤原

5　遊　根尾

6　二　山田

7　三　石川

8　捕　小泉

9　投　横川

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