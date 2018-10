シンガー・ソングライター/ギタリストRei、ニュー・シングル「Silver Shoes」が10月10日に配信リリース決定。ジャケット写真も公開。本日FM802にて初オンエア決定。

シンガー・ソングライター/ギタリストReiがニュー・シングル「Silver Shoes」を10月10日にデジタル・リリースすることが決定した。

「Silver Shoes」は9月に先行リリースされた「LAZY LOSER」につづく2ndシングルで、真船勝博(FLOWER FLOWER)、伊藤大地、渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz)と共にレコーディングされたReiならではのソング・ライティング・センスが光った楽曲であり、遠回りをしながらも「幸せ」を手に入れるため前を向いて歩む主人公を描いたストーリーとなっている。

11月7日にリリースされる待望の1stアルバム『REI』にも収録されるこの楽曲は、本日10月3日19:00から放送されるFM802の人気番組「BEAT EXPO」にReiはゲスト出演し本楽曲も初OAされる予定。

また、Rei自身が手掛けた本シングルのジャケット写真も本日公開となった。

■Rei 1st Album『REI』

2018年11月7日(水)リリース

・Limited Edition(CD+DVD):7inch見開き紙ジャケ仕様

品番:UCCJ-9217

価格:¥3,600(+税)

https://store.universal-music.co.jp/product/uccj9217/

・Standard Edition(CD):CDサイズ見開き紙ジャケ仕様

品番:UCCJ-2163

価格:¥2,800(+税)

https://store.universal-music.co.jp/product/uccj2163/

Track List

M1 BZ BZ

M2 LAZY LOSER

M3 My Name is Rei

M4 Follow the Big Wave

M5 PLANETS

M6 Dreamin'

M7 Silver Shoes

M8 Clara

M9 MELODY MAKER

M10 The Reflection

M11 Arabic Yamato

M12 before sunrise

Limited Edition DVD

MUSIC FILM #2 “Rei of Light”

【参加ミュージシャン】

Vocal & Guitar: Rei / Bass: KenKen (LIFE IS GROOVE, RIZE, Dragon Ash), 角田隆太 (ものんくる) , 真船勝博(FLOWER FLOWER) / Drums & Percussion: ASA-CHANG (ASA-CHANG & 巡礼), 伊藤大地 , HAZE, みどりん (SOIL&"PIMP"SESSIONS) / Keyboards: ちゃんMARI (ゲスの極み乙女。), 渡辺シュンスケ (Schroeder-Headz) / Marimba & Glocken: 加納りな / Sax: 後関好宏 / Trumpet: 村上基 (在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band)/Trombone ジェントル久保田(在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band)/ Flute: 武嶋聡 / Harp: 千賀太郎(MONSTER大陸) / Chorus: マナ, カナ, ユナ (CHAI)

Produced, Composed & Performed by Rei