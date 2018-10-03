シンガー・ソングライター/ギタリストRei、ニュー・シングル「Silver Shoes」が10月10日に配信リリース決定。ジャケット写真も公開。本日FM802にて初オンエア決定。

シンガー・ソングライター/ギタリストReiがニュー・シングル「Silver Shoes」を10月10日にデジタル・リリースすることが決定した。
「Silver Shoes」は9月に先行リリースされた「LAZY LOSER」につづく2ndシングルで、真船勝博（FLOWER FLOWER）、伊藤大地、渡辺シュンスケ （Schroeder-Headz）と共にレコーディングされたReiならではのソング・ライティング・センスが光った楽曲であり、遠回りをしながらも「幸せ」を手に入れるため前を向いて歩む主人公を描いたストーリーとなっている。
11月7日にリリースされる待望の1stアルバム『REI』にも収録されるこの楽曲は、本日10月3日19：00から放送されるFM802の人気番組「BEAT EXPO」にReiはゲスト出演し本楽曲も初OAされる予定。
また、Rei自身が手掛けた本シングルのジャケット写真も本日公開となった。
■リリース情報
・「Silver Shoes」
デジタル・ダウンロード＆ストリーミング配信限定にて10月10日リリース
・「LAZY LOSER」
デジタル・ダウンロード＆ストリーミング配信限定リリース発売中
配信リンクまとめ
「LAZY LOSER」Music Video
■Rei 1st Album『REI』
2018年11月7日（水）リリース
・Limited Edition（CD＋DVD）：7inch見開き紙ジャケ仕様
品番：UCCJ-9217
価格：￥3,600（＋税）
https://store.universal-music.co.jp/product/uccj9217/
・Standard Edition（CD）：CDサイズ見開き紙ジャケ仕様
品番：UCCJ-2163
価格：￥2,800（＋税）
https://store.universal-music.co.jp/product/uccj2163/
Track List
M1 BZ BZ
M2 LAZY LOSER
M3 My Name is Rei
M4 Follow the Big Wave
M5 PLANETS
M6 Dreamin'
M7 Silver Shoes
M8 Clara
M9 MELODY MAKER
M10 The Reflection
M11 Arabic Yamato
M12 before sunrise
Limited Edition DVD
MUSIC FILM #2 “Rei of Light”
【参加ミュージシャン】
Vocal & Guitar: Rei / Bass: KenKen （LIFE IS GROOVE, RIZE, Dragon Ash）, 角田隆太 （ものんくる） , 真船勝博（FLOWER FLOWER） / Drums & Percussion: ASA-CHANG （ASA-CHANG & 巡礼）, 伊藤大地 , HAZE, みどりん （SOIL&"PIMP"SESSIONS） / Keyboards: ちゃんMARI （ゲスの極み乙女。）, 渡辺シュンスケ （Schroeder-Headz） / Marimba & Glocken: 加納りな / Sax: 後関好宏 / Trumpet: 村上基 （在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band）/Trombone ジェントル久保田（在日ファンク、Gentle Forest Jazz Band）/ Flute: 武嶋聡 / Harp: 千賀太郎（MONSTER大陸） / Chorus: マナ, カナ, ユナ (CHAI)
Produced, Composed & Performed by Rei
■ライヴ/イベント情報
Reiny Friday -Rei & Friends- Vol.9
act : Rei
Friends : 長岡亮介（ペトロールズ）
公演日時：2018年11月9日（金）開場：18:30 開演：19:30
会場：shibuya duo MUSIC EXCHANGE
お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999 (平日12:00〜18:00)
http://www.red-hot.ne.jp/
*長岡 亮介（ながおか・りょうすけ）｜1978年生まれ
神出鬼没の音楽家。ギタリストとしての活動の他に楽曲提供、プロデュースなど活動は多岐にわたる。 「ペトロールズ」の歌とギター担当。
※SOLD OUT
･2018/10/06日（土）「Date fm MEGA★ROCKS 2018」
詳細はDate fm MEGA★ROCKS 2018のHPにて発表
http://www.datefm.jp/megarocks/
・2018/10/07(日) 『Eggs presents FM802 MINAMI WHEEL 2018 ～20th Anniversary～』
詳細はFM802 MINAMI WHEELのHPにて発表
http://minamiwheel.jp/
・2018/10/08(月) 『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2018』
会場：鹿児島県桜島多目的広場＆溶岩グラウンド
https://www.great-satsumanian.jp/
・2018/10/12(金) 『ACOUSTIC-SHUFFLE NIGHT in Osaka』
会場：大阪府梅田シャングリラ
※佐々木亮介（a flood of circle）さんとの初の弾き語り2マンライブ。
http://www.sound-c.co.jp
・2018/10/14(日) 『FREE〔ER〕 WEEKEND PREMIUM LIVE SHOWCASE HIT THE TOWN 』
会場：代官山 T-SITE内ガーデンギャラリーA
詳細は下記にて発表
http://freedom.harley-davidson.co.jp/freeer/liveshowcase/