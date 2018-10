キロ単位の食事を美味しそうに平らげ、その清々しい食べっぷりと美しさが愛されている、「大食いなでしこ」と呼ばれる女性大食い選手たち。

その中でも、「美しすぎる大食いユーチューバー」として世界から注目を集めているのが、『元祖!大食い王決定戦』(テレビ東京系)の出場経験を持つ、木下ゆうかさん。そんな彼女が、SNSで水着姿を公開し、絶賛の声が相次いでいる。

■セブ島で開放的な水着ショット

木下さんは2日、自身のインスタグラムを更新。同じ事務所に所属する、ユーチューバーのくまみきさん、さぁやさんとともに、フィリピン・セブ島の海を満喫する様子を投稿した。

セブ島の海めっちゃよかったよー! スタッフさんがインスタグラマー風に撮ってくれた🤣🤣 プライベートビーチやったけ人が少なかった✨✨ シーウォーカーとシュノーケリング楽しかったー!お魚可愛かったよ!☺️☺️ シュノーケリングの時土砂降りやったけどビーチに行ったら晴れたよ!✨✨ 私は水着なかったけ、現地で買った🤣 #フィリピン #セブ島 #cebu #philippines #木下ゆうか #kinoshitayuka #木下佑香

1枚目の投稿で、向かって右側のブルーのビキニを着ているのが木下さん。「インスタグラマー風」に撮ってもらったという、なんとも爽やかな1枚だ。

一行が訪れたのはプライベートビーチで、シーウォークやシュノーケリングといったアクティビティも堪能したのだそう。水着を持ってきていなかった木下さんは、現地で水着を購入したという。

■話題のマーメイド体験も

くまみきさんのインスタグラムには、3人で尾ひれを付け、「マーメイド体験」をする姿が。

サンマの季節がやってきました。 #インスタグラマーごっこ #ついにやってしまった #マーメイド #人魚 #ヒルトガン島 #セブ島 #フィリピン #女子旅 #philippines #cebu #mermaid #さんま

尾ひれを付けて、人魚…ではなく、魚の気分になってしまったのか、「サンマの季節がやってきました」とコメントしているくまみきさん。

「今が旬」という意味では、あながちまちがっていない表現かもしれない。それにしても、美しすぎるサンマたちである。

■「大食いなのに!」圧巻の美ボディに絶賛の声

一連の投稿には、普段キロ単位の食事を平らげている木下さんのスレンダーな体型に注目が集まり、絶賛の声が多く寄せられている。

・ゆうかちゃん細い! なんでたくさん食べても細いんだぁあ!!

・ゆうかちゃんほそっ!!

・は? ホントあの量食べてる人と思えん細さなにこれ?泣

・海キレイ。そして3人ともかわいいです

・ゆうかちゃんスタイル良すぎ(泣)青の水着がめっちゃ似合っとる

女性ファンからは、多くの羨望の声も。

■動画では寿司100貫をペロリ

日頃木下さんは、デカ盛りチャレンジや話題の新商品などをモリモリと平らげる、清々しい大食い動画をほぼ毎日ユーチューブに投稿している。

こちらの動画では、宅配寿司100貫をペロリ。現在のチャンネル登録者数は470万人を突破し、日本のトップクリエイターの1人と言って差支えないだろう。彼女の動画は「食」という万国共通のテーマであるため、アジア圏を中心に海外のファンも多い。

大食いでありながら、圧巻の美ボディを披露した木下さん。まだ彼女の動画を見たことがないという人は、この機会にぜひチェックしてみてはいかがだろうか。