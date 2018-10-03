「京成カレンダー2019」発売

「季節の中の京成電車」というテーマで一般公募

カレンダーに採用された作品です。

「京成カレンダー2019」概要

《仕様》

オールカラー A2版 壁掛け型 14枚綴り構成

《販売価格》

1,000円（税込）

《販売部数》

限定8,000部

《販売開始》

2018年10月15日(月) 売切れ次第終了

《販売場所》

①京成線24駅

【東京都内:計11駅】

京成上野、日暮里、町屋、千住大橋、堀切菖蒲園、青砥、京成高砂、 京成小岩、押上、京成立石、京成金町

【千葉県内:計13駅】

市川真間、京成八幡、東中山、京成船橋、京成津田沼、 八千代台、勝田台、京成佐倉、京成成田、空港第2ビル、京成稲毛、 京成千葉、学園前

②書店

書泉グランデ、書泉ブックタワー、ときわ書房(沿線店舗)

③インターネット ※送料・代引き手数料が別途必要です

Keisei Online Shop(京成百貨店オンラインショップ)

きまぐれ鉄道ぶらり旅オンラインショップ

鉄道甲子園オンラインショップ

④ファミリーマート ((株)コミュニティー京成が管理運営する29店舗)

【東京都内:計9店舗】

京成上野駅店、日暮里駅構内店、町屋駅店、お花茶屋駅店、押上駅店、 京成四ツ木駅店、葛飾立石六丁目店、京成高砂駅店、京成金町駅店

【千葉県内:計20店舗】

京成八幡駅前店、京成船橋駅前店、ネクスト船橋店、京成谷津駅前店、 京成津田沼駅構内店、津田沼パルコ店、実籾駅店、京成八千代台駅構内店、 勝田台駅店、京成志津駅店、ユーカリが丘駅店、うすい駅店、公津の杜駅店、 成田店、京成幕張本郷駅店、京成千葉駅店、千葉中央駅店、東松戸駅店、 新鎌ヶ谷駅店、市川妙典駅店

⑤リブレ京成(7店舗)

勝田台店、八千代台ユアエルム店、LaLaテラス南千住店、青砥駅前店、 ラパーク千城台店、千葉寺店、リブレキッチン国府台店

⑥先行発売

「第25回鉄道フェスティバル」

《日時》：2018年10月6日(土)・7日(日) 10:00〜17:00

《場所》：日比谷公園 大噴水広場周辺

「YOKOHAMA トレインフェスティバル2018」

《日時》：2018年10月14日(日) 9:30〜16:00

《場所》：横浜駅東口地下街ポルタ中央広場周辺 特設会場

問い合わせ：京成お客様ダイヤル 0570-081-160(ナビダイヤル)

音声ガイダンス【2番】 9:00〜18:00