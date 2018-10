■シリーズ4タイトルが半額で入手可能!

本日10月3日(水)から10月10日(水)9:59までの期間限定となるので、気になるタイトルがある方は、この機会に是非プレイしよう!

期間:10月3日(水)10:00~10月10日(水)9:59まで

TVアニメ「逆転裁判~その「真実」、異議あり!~Season2」放送記念セール

http://www.capcom.co.jp/game/content/gyakutensaiban/info/topics/4057

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.