【2019一畑電車カレンダー】発売

10月21日(駅サイトまつり開催日)から2019年一畑電車カレンダー発売

今回は壁掛けカレンダーと卓上カレンダーの2種類。壁掛けカレンダーをアマチュアカメラマン原知之氏、卓上カレンダーを一畑電車運転士根宜康広氏がそれぞれ撮影した写真を使用して製作されています。

《発売開始日》

平成30年10月21日(日)

《仕様》

◎壁掛けカレンダー

表紙を含む13枚綴り A2サイズ

発売金額：1,300円（税込）

◎卓上カレンダー

16枚 100mm x 148mm

発売金額：600円（税込）

《発売場所》

Yショップ松江しんじ湖温泉駅店、雲州平田駅、電鉄出雲市駅、出雲大社前駅売店、一畑電車運輸部営業課(通信販売)

《通信販売》

◎通信販売金額

壁掛けカレンダー：1,300円(本体)＋790円(送料、梱包)＝2,090円(1部購入の場合)

卓上カレンダー：600円(本体)＋230円(送料、梱包)＝830円(1部購入の場合)

※2部以上は営業課0853-62-3383(平日9:00～17:00)へお問い合わせください。

上記通信販売金額を現金書留で下記まで送付してください。

申込先

〒691-0001 島根県出雲市平田町2226

一畑電車株式会社 運輸部営業課「カレンダー係」宛