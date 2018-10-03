〔交通事故死者〕福岡県で2018年100人に、前年より7日遅く(9/28)

9月28日(金)、柳川市で自転車単独死亡事故が発生し、これにより福岡県内での2018年交通事故死者は計100人となりました。271日目での100人到達は2017年より7日遅く、16年より4日早く、15年より40日遅くなっていて、10月2日現在では、前年同期比1人増となっています。
都道府県別での交通事故死者数100人到達は愛知県(7/16)、千葉県(7/27)、埼玉県(7/27)、神奈川県(9/7)、兵庫県(9/19)、北海道(9/25)に次いで7道県目です。

【福岡県内での2018年交通事故死者数】(10月2日現在：速報値)
・ 1月：12人(＋1)　うち高齢者8人(±0)
・ 2月：12人(±0)　　　　　 10人(＋8)
・ 3月： 6人(－7)　　　　　　5人(－3)
・ 4月：15人(＋9)　　　　　　8人(＋6)
・ 5月：11人(＋1)　　　　　　4人(－4)
・ 6月： 9人(－1)　　　　　　5人(－1)
・ 7月：12人(＋3)　　　　　　6人(±0)
・ 8月：15人(＋1)　　　　　 10人(＋2)
・ 9月： 8人(－5)
・10月： 0人(－1)

・2.75日に1人の割合(上半期2.78日/下半期2.68日)
・都道府県別：総数7位 増減数15位 増減率18位 人口10万人比36位
・年間死者数：2017年139人 16年143人 15年152人 14年147人 13年145人
　うち高齢者：　　　 80人　　　76人　　　87人　　　82人　　　81人

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寳來 英斗(Eito Hourai)

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株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

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