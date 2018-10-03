〔交通事故死者〕福岡県で2018年100人に、前年より7日遅く(9/28)

9月28日(金)、柳川市で自転車単独死亡事故が発生し、これにより福岡県内での2018年交通事故死者は計100人となりました。271日目での100人到達は2017年より7日遅く、16年より4日早く、15年より40日遅くなっていて、10月2日現在では、前年同期比1人増となっています。

都道府県別での交通事故死者数100人到達は愛知県(7/16)、千葉県(7/27)、埼玉県(7/27)、神奈川県(9/7)、兵庫県(9/19)、北海道(9/25)に次いで7道県目です。

【福岡県内での2018年交通事故死者数】(10月2日現在：速報値)

・ 1月：12人(＋1) うち高齢者8人(±0)

・ 2月：12人(±0) 10人(＋8)

・ 3月： 6人(－7) 5人(－3)

・ 4月：15人(＋9) 8人(＋6)

・ 5月：11人(＋1) 4人(－4)

・ 6月： 9人(－1) 5人(－1)

・ 7月：12人(＋3) 6人(±0)

・ 8月：15人(＋1) 10人(＋2)

・ 9月： 8人(－5)

・10月： 0人(－1)

・2.75日に1人の割合(上半期2.78日/下半期2.68日)

・都道府県別：総数7位 増減数15位 増減率18位 人口10万人比36位

・年間死者数：2017年139人 16年143人 15年152人 14年147人 13年145人

うち高齢者： 80人 76人 87人 82人 81人