■最高にはちゃめちゃな クッキングアクションゲーム!

前作にあたる「オーバークック スペシャルエディション」は、老舗パブリッシャーであるTeam17より2017年10月12日にNintendo Switch向けにリリースされ、その面白さが瞬く間に口コミで広がり、世界中で大ヒットを記録した英国発のインディーゲームです。

2018年8月7日にリリースされたダウンロード版の「オーバークック2」もたいへん好調で、ニンテンドーeショップのダウンロードランキングにおいても常に上位にランクインする定番ソフトとしてすでに全世界でスマッシュヒットとなっておりますが、今回待望のパッケージ版の発売となります。(発売元:Team17/販売元:ポケット)

本作から、オンラインプレイに対応しましたので、離れたところにいるプレイヤーとの協力プレイが実現しました。もちろん、「オーバークック」シリーズの最大のセールスポイントであるおすそわけプレイによるローカルでの協力プレイの面白さは健在です。新しいレシピや個性豊かなシェフも大幅に増加され、ギミックてんこ盛りのステージも多数用意されていますので、やりごたえたっぷりでユーザーを飽きさせません。

■概要

タイトル名:オーバークック2

発売日/配信日:2018年11月29日(木)

販売形態:パッケージ版のみ(ダウンロード版はTeam17より配信済み)

ジャンル:ストラテジー/パーティー/コミュニケーション/シミュレーション

価格:3,800円(税別)

対応端末:Nintendo Switch

プレイ人数:1~4人

プレイモード:TVモード/テーブルモード/携帯モード

マルチプレイ:ローカル通信/インターネット通信

CERO:A

Overcooked 2. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd (C) 2018.Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarksof Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.