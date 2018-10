■「Assault Spy」とは?

「アサルトスパイ」はダッシュ移動主体のハイスピードバトルが楽しめるアクションゲーム。

習得していく豊富な技を駆使して、華麗かつスマートに敵を片付けろ!

バトルスタイルの異なる二人の主人公で、テロリストによる巨大企業乗っ取り事件の裏に隠された真実を暴き出せ!

Steam販売ページ

https://store.steampowered.com/app/767930/Assault_Spy/

■フルリリース内容(アーリーアクセスからのアップデート)

プレイアブルキャラクター追加

もう一人の主人公である、CIAエージェント“アメリア”を追加。独自のストーリーモードを遊ぶことができます。

アサル編と両方クリアすることで、ストーリー全体の真相が明らかになるかもしれません…!

難易度追加

イージー、ノーマル、ハード、さらにその上…とプレイヤーレベルに合わせて難易度を選択できるようになりました。

デスマーチモード

制限時間付きのサバイバルモードで、ボーナスタイムを稼ぎつつひたすら敵と連戦するモードです。本編をクリアすれば、さらに手応えのあるモードが開放されます。

(C) NIS America, Inc. (C) Wazen. All rights reserved. Published by NIS America, Inc.