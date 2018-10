新婚さん必見！幸福度を決める2つの分岐点

新婚夫婦として、ぼくが真剣にしらべてきた「幸せを決定づける重要な分岐点」について、いくつかご紹介します

去年、ぼくは結婚しました。結婚をしてから、幸せについて考えることが増えました。それと同時に、お金について考えることが増えました。結婚をした以上、「妻を幸せにしたい」「幸せな夫婦になりたい」と考えるのが夫の性です。

そこで今回は、新婚夫婦として、ぼくが真剣に調べてきた「幸せを決定づける重要な分岐点」について、いくつかご紹介します。

分岐点その1:マイホームを買うべきか?

結婚を機に「家を買いたい!」と考える方は多いでしょう。ぼくも、考えました。結論から言いましょう。ぼくは、マイホームについて「買わないほうが良い」と考えています。

宗氏の研究(参考文献(2))によると、「どのような建物に住むか?」ではなく、「どのような地域に住むか?」が大切だと言います。自然災害の被害を受けづらい場所に住んでいる限り、基本は、家のゴージャスさよりも地域性を重視したほうが良いと言えるでしょう。

彼の研究でもっとも興味深いのは、「借家ではなくマイホームを買っても、幸福度は高まらない」という点です。その点も考えると、「マイホームが良い!」というこだわりは、たいして幸福につながらないと思います。

分岐点その2:子づくりをすべきか?

「親ペナルティ」という言葉があります。これは、コラムニストの河崎氏が提唱した言葉です。ジェニファー・グラスらによると、子どもを持つと幸福度が下がるのだとか(参考文献(3))。この一因としては、養育費によって金銭事情が緊迫することが考えられるでしょう。

ただし、全体を通じた幸福感については、内閣府の調査(参考文献(4))で反例も出ています。一人暮らしの高齢者を対象とした調査結果によると、子どものいる高齢者ほど、幸福感が高いのだとか。そう考えると、多少は経済事情が厳しくても、子どもを作るべきなのかもしれません。

なんにせよ、金銭的に厳しい生活をしている方や、幸福感が低いと考えている方は、子どもを持つことによりさらに状況が悪化する可能性が高いでしょう。ですから、どうしても子どもがほしい場合を除いて、いちど、考え直してみるのも、自分のためになるでしょう。

ちなみに、「できちゃった婚」は科学的に見ると幸福感が低いみたい(参考文献(5))です。ですから、子どもが欲しい方は、きちんと手続きを踏んでから子どもを作ったほうが良いでしょうね。

新婚に限らず、個人にとっても大切な心構え

ぼくが新婚だということもあり、今回は「新婚の人にこそ読んで欲しい記事」を書いてみました。もちろん、今回お伝えしたことは、新婚に限らず、個人にとっても大切な心構えをまとめてあります。

社会に生きる以上、お金によって人生が振り回されます。大きなミスが重なれば、お金が原因で不幸になってしまうこともあるでしょう。そうならないためにも、この記事の内容を参考にしていただけると嬉しいです。

●参考文献

(1) 調査:Jennifer Glass, Robin Simon, and Matthew Anderson, 2016, “Social Policies, Parenthood, and Happiness in 22 Countries”, The Society Pages, https://thesocietypages.org/ccf/2016/07/27/happiness-gap/

(2) 論文:宗健, 2018, “主観的幸福度と住まいの関係”, リクルート住まい研究所

(3) 調査:Jennifer Glass, Robin Simon, and Matthew Anderson, 2016, “Social Policies, Parenthood, and Happiness in 22 Countries”, The Society Pages

(4) 調査:内閣府, 2014, “一人暮らし高齢者に関する意識調査(平成26年度)”

(5) 調査:Galena K. Rhoades and Scott M. Stanley, 2014, “Before “I Do” What Do Premarital Experiences Have to Do with Marital Quality Among Today’s Young Adults?”, The National Marriage Project at the University of Virginia

(文:中原 良太(マネーガイド))