新潟等地希望东京奥运圣火台采用火焰型陶器

【共同社10月3日电】为了使2020年东京奥运会和残奥会圣火台采用绳文时代火焰型陶器设计，出土量较多的新潟县等相关地方政府向中央政府展开工作。力争被采用的是曾用于1964年新潟国民体育大会主会场火炬台的设计。负责人热情地表示：“这是向世界传播绳文文化的绝好机会。”

火焰型陶器的特点是采用看似火焰燃起的造型，在约五千年前的绳文时代中期制成。可以看到不少被烤焦的痕迹，估计在日常中被用于烹饪食物。新潟县是日本首个此类陶器出土地，与其有深厚的渊源。

“信浓川火焰街道合作协议会”从2015年开始多次向中央政府提出，希望奥运圣火台采用该设计。此类陶器出土量较多的信浓川流域5市1町为了使绳文文化带动地区振兴而加入。9月13日联名向文部科学相提交请愿书称“绳文人的生活和审美观念是足以在世界引以为傲的日本独特文化”，联名的当地各首长中也有新潟县知事花角英世。

该协议会负责人认为有效果称：“对方积极对待。希望同开幕和闭幕式演出团队共享信息。”

对绳文文化的广泛关注也起到了推动作用。长冈市马高绳文馆展示日本首次出土的“火焰陶器”，据称近几年参观该馆的年轻女性和外国人增多。

该馆专业人员野水宏美（37岁）分析称：“我认为不仅限于考古学，从美学的角度看待绳文文化的人增多了。”野水期待地表示：“一直与自然共生的绳文文化有着吸引众多人的魅力。能以奥运为契机得到全世界的关注是一件令人高兴的事。”（完）