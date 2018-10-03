【福井国体少年男子準決勝】終盤に得点ラッシュ！埼玉が千葉に勝利

福井国体少年男子準決勝は10月3日 (水)、三国運動公園 陸上競技場で千葉県選抜少年男子 vs 埼玉県選抜少年男子の試合が行われ、1 - 3で埼玉が見事勝利した。
メンバー
■ 千葉県選抜少年男子
GK 1 倉田 一唯（2年）
DF 4 前田 大地（1年）
DF 8 藤本 隼斗（2年）(C)
DF 15 木村 哲大（1年）
MF 5 畑 大雅（2年）
MF 6 揖斐 俊斗（1年）
MF 7 戸田 伊吹（1年）
MF 11 佐久間 賢飛(1年)
MF 13 井上 凱斗（1年）
FW 9 清水 勇貴（1年）
FW 10 田村 蒼生（1年）
GK 12 味坂 佳利偉(1年)
DF 2 宇賀 凜（2年）
MF 3 齋藤 騎斗（1年）
FW 14 小林 智輝（1年）
FW 16 本吉 利安（2年）
■ 埼玉県選抜少年男子
GK 12 ジョーンズ レイ(1年)
DF 2 田中 颯太（2年）
DF 3 村上 陽介（2年）(C)
DF 5 佐藤 優斗（1年）
DF 13 山田 結斗（1年）
MF 6 谷口 大晟（1年）
MF 7 柴山 昌也（1年）
MF 8 盛 嘉伊人（1年）
MF 11 須藤 直輝（1年）
MF 14 木下 翼（1年）
FW 16 大澤 朋也（1年）
GK 1 久保 賢也（2年）
DF 4 中山 昂大（1年）
MF 9 松村 大也（1年）
FW 10 堀井 真海（1年）
FW 15 山内 太陽（2年）