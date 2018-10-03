【福井国体少年男子準決勝】終盤に得点ラッシュ！埼玉が千葉に勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体少年男子準決勝は10月3日 (水)、三国運動公園 陸上競技場で千葉県選抜少年男子 vs 埼玉県選抜少年男子の試合が行われ、1 - 3で埼玉が見事勝利した。

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メンバー

■ 千葉県選抜少年男子

GK　1　倉田 一唯（2年）

DF　4　前田 大地（1年）

DF　8　藤本 隼斗（2年）(C)

DF　15　木村 哲大（1年）

MF　5　畑 大雅（2年）

MF　6　揖斐 俊斗（1年）

MF　7　戸田 伊吹（1年）

MF　11　佐久間 賢飛(1年)

MF　13　井上 凱斗（1年）

FW　9　清水 勇貴（1年）

FW　10　田村 蒼生（1年）

GK　12　味坂 佳利偉(1年)

DF　2　宇賀 凜（2年）

MF　3　齋藤 騎斗（1年）

FW　14　小林 智輝（1年）

FW　16　本吉 利安（2年）

■ 埼玉県選抜少年男子

GK　12　ジョーンズ レイ(1年)

DF　2　田中 颯太（2年）

DF　3　村上 陽介（2年）(C)

DF　5　佐藤 優斗（1年）

DF　13　山田 結斗（1年）

MF　6　谷口 大晟（1年）

MF　7　柴山 昌也（1年）

MF　8　盛 嘉伊人（1年）

MF　11　須藤 直輝（1年）

MF　14　木下 翼（1年）

FW　16　大澤 朋也（1年）

GK　1　久保 賢也（2年）

DF　4　中山 昂大（1年）

MF　9　松村 大也（1年）

FW　10　堀井 真海（1年）

FW　15　山内 太陽（2年）

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