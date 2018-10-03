〔交通事故死者〕島根県で2018年計17人に、275日目で昨年1年間に並ぶ(10/2)

10月2日(火)に島根県内で新たに交通事故死者が1人確認され、2018年交通事故死者は計17人となり、275日目で2017年の年間総数と並びました。前年同期比では3人増となっています。都道府県別での交通事故死者前年総数到達は、富山県(9/21)、秋田県(9/25)に次いで3県目です。

【島根県内での2018年交通事故死者数】(10月2日現在：速報値)

・ 1月：0人(－3) うち高齢者0人(－2)

・ 2月：1人(±0) 1人(＋1)

・ 3月：2人(－1) 2人(±0)

・ 4月：5人(＋2) 2人(±0)

・ 5月：1人(±0) 1人(±0)

・ 6月：1人(－1) 1人(±0)

・ 7月：0人(±0) 0人(±0)

・ 8月：3人(＋3) 2人(＋2)

・ 9月：3人(＋2) 1人(＋1)

・10月：1人(＋1)

・16.1日に1人の割合(上半期18.1日/下半期13.4日)

・都道府県別：総数46位 増減数11位 増減率7位 人口10万人比24位

・年間死者数：2017年17人 16年28人 15年27人 14年26人 13年28人

うち高齢者： 11人 18人 13人 18人 21人