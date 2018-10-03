〔交通事故死者〕島根県で2018年計17人に、275日目で昨年1年間に並ぶ(10/2)

10月2日(火)に島根県内で新たに交通事故死者が1人確認され、2018年交通事故死者は計17人となり、275日目で2017年の年間総数と並びました。前年同期比では3人増となっています。都道府県別での交通事故死者前年総数到達は、富山県(9/21)、秋田県(9/25)に次いで3県目です。

【島根県内での2018年交通事故死者数】(10月2日現在：速報値)
・ 1月：0人(－3)　うち高齢者0人(－2)
・ 2月：1人(±0)　　　　　　1人(＋1)
・ 3月：2人(－1)　　　　　　2人(±0)
・ 4月：5人(＋2)　　　　　　2人(±0)
・ 5月：1人(±0)　　　　　　1人(±0)
・ 6月：1人(－1)　　　　　　1人(±0)
・ 7月：0人(±0)　　　　　　0人(±0)
・ 8月：3人(＋3)　　　　　　2人(＋2)
・ 9月：3人(＋2)　　　　　　1人(＋1)
・10月：1人(＋1)

・16.1日に1人の割合(上半期18.1日/下半期13.4日)
・都道府県別：総数46位 増減数11位 増減率7位 人口10万人比24位
・年間死者数：2017年17人 16年28人 15年27人 14年26人 13年28人
　うち高齢者：　　　11人 　　18人 　　13人 　　18人 　　21人

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