本日公開された2つのムービーでは、凶器紹介ムービー第2弾として、ターゲットの暗殺のためなら手段も道具も厭わないエージェント47が「魚」「素手」を使って容赦なくNPCを仕留めていく様子をご覧いただけます。

「魚」編のムービーでは、警備スタッフに変装してキッチンに潜入し、さりげなく魚を入手します。その後ウェイターを別室に誘導し、思い切り勢いをつけて魚で後頭部をヒット!ウェイターはその場で気絶し倒れてしまいます。

もちろん伝説の暗殺者であるエージェント47は後処理も欠かしません、気絶したウェイターはちゃんと冷蔵庫に隠します。前作ではフグの毒を使用した暗殺が可能でしたが、本作ではついに、魚そのものを使用してターゲットダウンをすることが可能になりました。

さらにエージェント47はどこでも使える「素手」という強力な武器も持っています。トレーラーではまさに、身の回りのものを変幻自在に凶器にかえるエージェント47の姿を楽しんでいただけます。この自由な世界で、どんな物でも凶器にする鮮やかな手口をぜひご覧ください。

また本動画の公開にあわせてPRアンバサダーのマフィア梶田氏による「魚」編、「素手」編、「スナイパーライフル」編の写真を公式サイトや、公式SNSで公開いたしました。ミッション中のエージェント47さながらに殺気をまとった迫力ある写真となっておりますので、すでに公開中の「注射器」編、「消火器」編、「ハンドガン」編とあわせてお楽しみください。

