『スカイリム』で『Morrowind』を再現するMod「Skywind」最新映像―ダゴス家とは何なのか?

The Elder Scrolls Renewal projectは、『The Elder Scrolls V: Skyrim』のエンジンで『The Elder Scrolls III: Morrowind』を再現する大型Mod「Skywind」の最新トレイラーを公開しました。

公開されたトレイラーのタイトルは「The Fall of House Dagoth」。『Morrowind』に登場する“ダゴス・ウル”の一族であり、5大家門の“失われた6番目”であるダゴス家の失墜がナレーションにて語られています。

動画説明欄によると、このストーリーティーザーで、プレイヤーが何と対峙するのかや、作品の雰囲気を感じ取って欲しいとのこと。邪悪なダゴス家やダンジョン、迫力あるサウンドや音楽の再創造に力を尽くしてきたと語られています。

また、チームはこれまで以上にボランティアを募集しているとのこと。未だリリース時期は未定ですが、さらなる続報が待たれます。