今回「あんステ」シリーズ初となるValkyrieの出演が決定!スーパー戦隊シリーズ「宇宙戦隊キュウレンジャー」でヘビツカイシルバー/ナーガ・レイ役をつとめた山崎大輝が斎宮宗役に、舞台「弱虫ペダル」、舞台「おおきく振りかぶって」、舞台「刀剣乱舞」シリーズ等に出演する猪野広樹が影片みか役に決定しました。

斎宮宗 役:山崎大輝

影片みか 役:猪野広樹

また「あんステフェスティバル」で卒業したfine、紅月の一部新キャストも決定しました。ライブ・スペクタクル「NARUTO-ナルト-」~暁の調べ~や舞台「戦刻ナイトブラッド」等に出演した萩尾圭志が日々樹渉役を、2019年2月公開映画「40万分の1」に主演の副島和樹が姫宮桃李役を演じます。そして蓮巳敬人役には舞台「信長の野望・大志 -冬の陣- 王道執行 ~騎虎の白塩編~」で直江(樋口)兼続役で出演する宮澤佑が、鬼龍紅郎役にはBACS所属の新人俳優である柳川瑠衣が、神崎颯馬役にはアニメ&ゲーム「アイドルマスターSideM」や、舞台俳優としても活躍している古畑恵介がそれぞれ抜擢されました。「あんステフェス」より引き続き、渡邉駿輝は伏見弓弦役として出演します。

■fine

天祥院英智 役:ComingSoon

日々樹渉 役:萩尾圭志

伏見弓弦 役:渡邉駿輝

姫宮桃李 役:副島和樹

■紅月

蓮巳敬人 役:宮澤佑

鬼龍紅郎 役:柳川瑠衣

神崎颯馬 役:古畑恵介

原作は2015年4月にリリースされたスマートフォン向けゲームアプリ「あんさんぶるスターズ!」で、ダウンロード数は300万を突破している大人気コンテンツ。現在は3周年を迎え、2019年にTVアニメ化が決定するなど、勢いはとどまることを知りません。

本作は2016年6月に初演、2017年1月に続編(~Take your marks!~)が上演、同年9月にエクストラ・ステージとしてKnights篇(~Judge of Knights~)上演、2018年1月にメインストーリー完結篇として~To the shining future~が上演され、本編中にアイドルのライブパフォーマンスを観客が応援するという、会場が一体となって楽しめるステージ演出が話題となり、これまでに登場した全8ユニット31名で、「あんステ」初となるライブ公演を2018年9月に横浜と神戸で開催され、大好評を博しております。

続いて10月には「あんステフェスティバル」応援上映会も開催!応援上映会では出演キャストらによるトークショーもあり、一部日程にて新キャストのお披露目会が実施されることも決定いたしました。ますます目が離せなくなる「あんステ」に今後もぜひご注目ください!

