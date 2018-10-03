■「スターリィパレット」事前登録者数が5万人を突破！
登録人数に応じてゲーム内で使えるスターがもらえる、豪華な事前登録キャンペーンが引き続き開催中。現在のところ1,200個のスタープレゼントが確定している。
■秋のフォロー＆リツイートキャンペーン！
本日より秋のフォロー＆リツイートキャンペーン・第1弾が開始した。10月3日12時から10月9日12時までの期間中、スタパレ公式Twitterをフォローし、対象ツイートをリツイートした人の中から抽選で1名に有墨昴役・伊原辰さんのサイン色紙がプレゼントされる。
■「Freak！」のミュージックビデオが公開！
stirRhythmの新曲「Freak！」のミュージックビデオをYouTube公式チャンネル「Starry Channel」にて公開。これまでの学生らしいstirRhythmとは少し雰囲気が違う、彼らの大人っぽい一面が見られる。
「Freak！」作詞：KOTOKO/作曲：齋藤真也/歌：stirRhythm
■公式サイトにて「妄想 stirRhythm」が公開！
公式サイトにて新たに「妄想stirRhythm」が公開された。
「妄想stirRhythm」とは？
アイドル部の新米マネージャーであるユーザーに、アイドルにとっては欠かせない、印象的なキャッチコピーを（勝手に）考えてもらう、公式サイトの新機能。作成したキャッチコピーはTwitterでシェアすることもできる。
「妄想stirRhythm」はこちら
https://www.project-starry.com/diagnosis/
■スタパレディオ第31回が配信！
キラッと☆でおなじみ「スタパレディオ」、本日より第31回の配信が開始した。今回はゲストとして有墨昴役・伊原辰さんが登場する。
stirRhythmの新曲紹介やスタパレディオ楽曲プロジェクトなど、楽曲の情報が盛りだくさん。今回は新曲の中から「Now or Never！」「Evening Shower」「Freak！」の3曲がお届け。恒例の差し入れも、登場する。
スタパレディオのご視聴はこちら
https://hibiki-radio.jp/description/stapa/detail
「スタパレディオ 第31回」の配信期間
10月3日12時から11月7日12時まで
※通信状況やアクセス状況により配信時間が前後する場合がございます。
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