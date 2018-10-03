＜レスリング＞《速報》西田衛人（山梨・韮崎工）が1年生王者へ…2018年福井国体・最終日

（2018年10月3日、おおい町総合運動公園体育館）

※トーナメント表は制作中

《成年グレコローマン》

60kg 67kg 72kg 77kg 87kd 97kg 130kg

《少年グレコローマン》

51kg 55kg 60kg 65kg 71kg 80kg 92kg 125kg

成年グレコローマン

【60kg級】

▼決勝

清水早伸（埼玉・自衛隊）○［Ｔフォール、5:05］●丸山智也（山梨・山梨学院大）

▼準決勝

丸山智也（山梨・山梨学院大）○［8-8］●藤波諒太郎（石川・専大）

清水早伸（埼玉・自衛隊）○［Ｔフォール、1:42］●小川翔太（茨城・日体大）

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【67kg級】

▼決勝

河名真寿斗（福島・クリナップ）○［7-3］●中橋涼（愛媛・日体大）

▼準決勝

河名真寿斗（福島・クリナップ）○［8-3］●井ノ口崇之（京都・自衛隊）

中橋涼（愛媛・日体大）○［Ｔフォール、4:07］●川瀬克祥（岩手・シリウス）

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【72kg級】

▼決勝

井上智裕（神奈川・富士工業）○［10-8］●瀬野春貴（愛知・日体大）

▼準決勝

井上智裕（神奈川・富士工業）○［5-0］●島袋慶生（沖縄・日体大）

瀬野春貴（愛知・日体大）○［5-0］●澤田夢有人（静岡・日体大）

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【77kg級】

▼決勝

泉武志（愛媛・一宮グループ）○［3-1］●前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職）

▼準決勝

泉武志（愛媛・一宮グループ）○［Ｔフォール、1:56］●一瀬剣（山口・関大）

前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職）○［Ｔフォール、2:30］●櫻庭功大（秋田・拓大）

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【87kg級】

▼決勝

岡太一（鳥取・自衛隊）○［5-0］●鶴田峻大（沖縄・自衛隊）

▼準決勝

岡太一（鳥取・自衛隊）○［Ｔフォール、2:01］●川村洋史（静岡・自衛隊）

鶴田峻大（沖縄・自衛隊）○［5-0］●勅使川原延明（群馬・日体大）

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【97kg級】

▼決勝

塩川貫太（長野・クリナップ）○［9-6］●天野雅之（福岡・中大職）

▼準決勝

天野雅之（福岡・中大職）○［Ｔフォール、0:49］●饒波正眞（沖縄・九州共立大）

塩川貫太（長野・クリナップ）○［Ｔフォール、1:47］●渡部友章（福島・ふたば未来学園高教）

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【130kg級】

▼決勝

金澤勝利（岩手・自衛隊）○［4-1］●荒木田進謙（青森・Wrestle Academy）

▼準決勝

荒木田進謙（青森・Wrestle Academy）○［4-1］●大坂昂（秋田・三菱電機）

金澤勝利（岩手・自衛隊）○［Ｔフォール、1:42］●中村淳志（奈良・大和広陵高教）

少年グレコローマン

【51kg級】

▼決勝

佐々木風雅（長野・上田西）○［フォール、1:35］●塚田京（埼玉・埼玉栄）

▼準決勝

佐々木風雅（長野・上田西）○［Ｔフォール、1:25］●古瀬稜（三重・いなべ総合学園）

塚田京（埼玉・埼玉栄）○［Ｔフォール、4:14］●斎藤成龍（新潟・北越）

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【55kg級】

▼決勝

松井謙（岐阜・中京学院大中京）○［Ｔフォール、3:40］●堤孔一（静岡・沼津城北）

▼準決勝

松井謙（岐阜・中京学院大中京）○［6-3］●岡本景虎（和歌山・和歌山北）

堤孔一（静岡・沼津城北）○［5-1］●塩崎泰隆（愛媛・八幡浜工）

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【60kg級】

▼決勝

曽我部京太郎（愛媛・今治西）○［Ｔフォール、3:45］●竹下航生（香川・高松北）

▼準決勝

曽我部京太郎（愛媛・今治西）○［Ｔフォール、0:24］●竹内玲音（岐阜・岐南工）

竹下航生（香川・高松北）○［3-0］●萩原大和（埼玉・花咲徳栄）

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【65kg級】

▼決勝

小林大悟（山梨・山梨農林）○［Ｔフォール、3:30］●松居俊伍（福井・敦賀気比）

▼準決勝

松居俊伍（福井・敦賀気比）○［8-6］●永松麗（兵庫・六甲アイランド）

小林大悟（山梨・山梨農林）○［フォール、1:47］●堤滋樹（静岡・沼津城北）

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【71kg級】

▼決勝

日下尚（香川・高松北）○［Ｔフォール、2:23］●水口竣介（奈良・大和広陵）

▼準決勝

日下尚（香川・高松北）○［Ｔフォール、1:48］●稲葉洋人（長野・上田西）

水口竣介（奈良・大和広陵）○［Ｔフォール、5:55］●丸山蒼生（千葉・日体大柏）

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【80kg級】

▼決勝

西田衛人（山梨・韮崎工）○［3-2］●今村大地（東京・自由ヶ丘学園）

▼準決勝

西田衛人（山梨・韮崎工）○［8-4］●中田翔輝（岡山・倉敷鷲羽）

今村大地（東京・自由ヶ丘学園）○［Ｔフォール、5:09］●樋口徹心（兵庫・神港学園）

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【92kg級】

▼決勝

玉岡颯斗（群馬・館林）○［4-1］●佐川健（神奈川・磯子工）

▼準決勝

佐川健（神奈川・磯子工）○［6-2］●岡修人（島根・隠岐島前）

玉岡颯斗（群馬・館林）○［3-1］●三浦哲史（京都・網野）

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【125kg級】

▼決勝

奥村総太（滋賀・栗東）○［4-1］●柳田孔明（岡山・高松農）

▼準決勝

奥村総太（滋賀・栗東）○［6-0］●笹岡龍馬（福井・福井農林）

柳田孔明（岡山・高松農）○［4-0］●重松大智（鹿児島・鹿屋中央）