原作は全世界累計発行部数2億5,000万冊という驚異の売り上げを記録し、35以上の言語に翻訳されているベストセラー絵本の初の実写化、そのかわいい見た目とド派手なアクションシーンのギャップも話題となり全世界で大ヒットした映画「ピーターラビット」のブルーレイ&DVDが10月3日よりレンタル開始、10月10日に発売される。

新イベントステージ「画家のアトリエ」

そして今回の発売を記念して、「ピーターラビット -小さな村の探しもの-」にてプレゼントキャンペーンが開催される。キャンペーンは10月3日15時から15日14時59分まで。キャンペーン内容は、新イベントステージ「画家のアトリエ」をプレイしてレベルを上げると、新キャラクターのチミー・ウィリーが登場。さらにプレイすることでチミー・ウィリーと仲良くなると、Twitterからプレゼントに応募ができ、抽選で「ブルーレイ&DVDセット」ほか映画関連グッズが当たる。

■プレゼント内容

A賞 1名様

オリジナルミニ缶栽培キット

オリジナルタオルケット

B賞 2名様

オリジナルミニ缶栽培キット

■10月3日レンタル開始/10月10日ブルーレイ&DVDセット発売/デジタル先行配信中

商品仕様

ブルーレイ&DVDセット(2枚組)【初回生産限定】

品番:BRSL-81340

価格:4,743円(税抜)

4K ULTRA HD&ブルーレイセット(2枚組)【初回生産限定】

品番:UHBL-81340

価格:6,800円(税抜)

初回生産限定特典

ピーターラビットをもっと好きになれる作品ガイド

パッケージをいろんなウサギに着せ替え!フォトカードセット+クリアケース仕様

映像特典

オリジナル・ミニ・ムービー「フロプシー・ターヴィー」

一緒に踊ろう!「I Promise You」

「ピーターラビット」いたずらの作り方(メイキング映像)

“マグレガーさんの庭”を作ろう

STAFF

監督:ウィル・グラック(「ANNIE/アニー」、「ステイ・フレンズ」、「小悪魔はなぜモテる?!」)

映画原案/脚色:ロブ・リーバー/ウィル・グラック

CAST

ピーターラビット:ジェームズ・コーデン(千葉 雄大)

ビア:ローズ・バーン(渋谷 はるか)

トーマス・マグレガー:ドーナル・グリーソン(浅沼 晋太郎)

フロプシー/語り手:マーゴット・ロビー(清水 理沙)

モプシー:エリザベス・デビッキ(木下 紗華)

カトンテール:デイジー・リドリー(下田 レイ)

マグレガーおじさん:サム・ニール(糸 博)

リツイートキャンペーン

Twitterの当該ツイートをリツイート&ゲーム公式アカウントをフォローすることで、ゲーム内の水晶が抽選で50個プレゼントされる。

公式Twitterはこちら

https://twitter.com/PeterRabbit_hog?lang=ja

(C)2018 Columbia Pictures Industries,Inc.,2.0 Entertainment Financing,LLC and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. | PETER RABBIT and all associated characters&(C)Frederick Warne & Co Limited.