今週末にラスベガスで開催されるUFC 229に予定されていたショーン・オマリー対ホセ・キノネスのバンタム級マッチは除外された。

2人の対戦は別の日程で再調整される予定。現在のファイトカードは以下のようになっている。

【メインイベント】

ライト級タイトルマッチ

ハビブ・ヌルマゴメドフ vs. コナー・マクレガー

【メインカード】

トニー・ファーガソン vs. アンソニー・ペティス

オヴィンス・サン・プルー vs. ドミニク・レイエス

デリック・ルイス vs. アレクサンドル・ボルコフ

ミシェル・ウォーターソン vs. フェリス・ヘリッグ

【プレリム】

セルジオ・ペティス vs. ジュシー・フォルミーガ

ビセンテ・ルーケ vs. ジェイリン・ターナー

アスペン・ラッド vs. トーニャ・エバンジャー

スコット・ホルツマン vs. アラン・パトリック

【アーリープレリム】

リナ・ランズバーグ vs. ヤナ・クニツカヤ

グレイ・メイナード vs. ニック・レンツ

ライアン・ラフレア vs. トニー・マーティン