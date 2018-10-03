『GOD EATER 3』10月12日に公式生放送決定─体験版配信前に魅力をバッチリ紹介！

バンダイナムコエンターテインメントは、PS4『GOD EATER 3』 の公式生放送を、10月12日20時より配信することを決定しました。
体験版配信直前！『GOD EATER 3』公式生放送
【配信日時】
2018年10月12日（金） 20：00～22：00 （予定）
【配信媒体】
ニコニコ生放送
http://live.nicovideo.jp/watch/lv315994427
YouTube LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=AQmFZ1oPCQ4
TwitterLIVE(periscope)
https://twitter.com/project_ge
【番組概要】
ドラマティック討伐アクション『GOD EATER 3』 の公式生放送です。
近日無料配信予定の、PlayStation4版 期間限定アクション体験版のご紹介をはじめ、『GOD EATER 3』 の最新情報をたっぷりとお届けします！数量限定生産版、特装版、予約特典、法人特典などの詳細情報をまとめてご紹介するので、どこで予約するか迷っている方も、是非、ご覧いただければと思います。
また、配信中のスマートフォン向けアプリ『GOD EATER RESONANT OPS』の最新情報や、シリーズのグッズ情報などについても紹介するコーナーをご用意していますので、そちらもお楽しみに！
■出演者
『GOD EATER』シリーズ IP総合プロデューサー 富澤 祐介
『GOD EATER』シリーズ 総合ディレクター 吉村 広
『GOD EATER 3』 プロデューサー 富山 勇也
『GOD EATER RESONANT OPS』 プロデューサー 大塚 仁三
※放送時間は目安です。
※出演者や番組内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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